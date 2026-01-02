IMEI KAYDI NE KADAR SÜRE İÇİNDE YAPILMALI?





IMEI kaydı işlemi için, yurt dışından getirilen bir cihazın kullanıcısı, pasaportla yurt içine giriş yaptıktan sonraki 120 gün içinde kaydı yapmak zorundadır. Ayrıca, aynı pasaportla son üç yıl içinde başka bir telefona kayıt yapılmamış olmalıdır. Özetle, yurt dışından getirilen bir telefonun IMEI kaydı yapılmadan kullanımı 120 günle sınırlıdır. Bu süreyi aşarsanız, cihazınızın şebeke erişimi kapatılabilir ve yasa dışı kullanılması halinde para cezası alabilirsiniz.





IMEI, benzersiz ve saklanması gereken bir tanımlayıcıdır. Güvenlik, ticaret gibi nedenler ve yasal sorunlarla karşılaşmamak için IMEI kaydınızı yapmayı unutmayın.