KYK burs ücretleri 2026 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? KYK yeni burs ve kredi ücretleri ne zaman belli olacak?

KYK burs ve kredi ödemelerinde yeni dönem için geri sayım başladı. Asgari ücret, memur ve emekli zamlarının netleşmesinin ardından üniversite öğrencileri 2026 yılı için belirlenecek yeni burs tutarlarına odaklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında yürütülen görüşmeler sürerken, burs ödemelerine yapılacak artış Kabine gündeminde yer aldı.
Üniversite öğrencilerinin yakından takip ettiği KYK burs ödemeleri için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı’na çevrildi. 2025-2026 eğitim öğretim yılında lisans öğrencilerine 3 bin lira olarak ödenen burs tutarının, yeni zam oranları doğrultusunda artırılması bekleniyor. Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı öncesi beklentiler yükseldi.
KABİNE TOPLANTISI BEKLENİYOR
KYK burs ücretlerinde yaşanacak artış için gözler Kabine Toplantısı’na çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı bugün gerçekleştirilecek. 2025 yılının genel değerlendirmesi yapılırken KYK burs ücretleri, AGS öğretmen ataması ve en düşük emekli maaşına yönelik konuların toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.
2026 KYK BURS ÖDEMELERİ BU AY ZAMLI MI YATACAK?
Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle ödenen burs ücretlerinde henüz yapılacak zam oranları belli olmadı.
Bakan Osman Aşkın Bak, yaptığı açıklamada yeni burs tutarlarının kısa süre içerisinde paylaşılacağını duyurmuştu.
KYK burs ödemeleri 6 Ocak Salı günü başlayacak. T.C. numarasının sonu “0” olanlar 6 Ocak Pazartesi günü ödemelerini alacak. Bur ödemelerinin zamlı yatacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Yeni burs tutarının belli olması halinde zamlı burs/kredi ödemelerinin Ocak ayında hesaplara geçmesi bekleniyor.
KYK BURS/KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR ZAMLANACAK?
Yeni yılda asgari ücrete gelen zam oranı %27 olurken memur maaşlarına ise 18.6 zam yapıldı. Memur ve emekli zammıyla birlikte birçok sosyal ödeme de değişti. Geçtiğimiz yıllarda öğrencilere yapılan zam oranları asgari ücret ve memur zamlarının üzerinde olmuştu. Geçtiğimiz yıl burs ücreti %50 zamlanarak 2 bin liradan 3 bin liraya ulaştı. Bu yılda burs ücretlerine yapılacak artışla beraber 4 bin lira seviyesine ulaşması bekleniyor.
KYK BURS/KREDİ ZAMMI HESAPLAMASI 2026 OCAK
Yüzde 35 zam durumunda 4 bin 50 lira
Yüzde 40 zam durumunda 4 bin 200 lira
Yüzce 50 zam durumunda ise 4 bin 500 lira