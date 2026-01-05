KYK burs ücretleri 2026 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? KYK yeni burs ve kredi ücretleri ne zaman belli olacak?

KYK BURS/KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR ZAMLANACAK?

Yeni yılda asgari ücrete gelen zam oranı %27 olurken memur maaşlarına ise 18.6 zam yapıldı. Memur ve emekli zammıyla birlikte birçok sosyal ödeme de değişti. Geçtiğimiz yıllarda öğrencilere yapılan zam oranları asgari ücret ve memur zamlarının üzerinde olmuştu. Geçtiğimiz yıl burs ücreti %50 zamlanarak 2 bin liradan 3 bin liraya ulaştı. Bu yılda burs ücretlerine yapılacak artışla beraber 4 bin lira seviyesine ulaşması bekleniyor.