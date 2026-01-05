2025 Turkcell Süper Kupa yarı final karşılaşmasında Galatasaray rakibi Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.





Gaziantep'te oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Kritik karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Cihan Aydın düdük çalacak.





SÜPER KUPA'DA İLK RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda ilk kez karşı karşıya gelecek.





İki takım, geçen sezonki Ziraat Türkiye Kupası finalini Gaziantep Stadı'nda oynadı. Galatasaray, karşılaşmayı 3-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü.





GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Wilfried Singo ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, karşılaşmada görev alamayacak.





TRABZONSPOR'DA 6 EKSİK

Karadeniz ekibinde, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visça ve Baniya, sakatlıkları devam eden Savic ile Mustafa Eskihellaç forma giyemeyecek.





GALATASARAY - TRABZONSPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.

Trabzonspor: Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Pina, Bouchouari, Tim Jabol, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Augusto.





GALATASARAY - TRABZONSPOR CANLI İZLE

Galatasaray - Trabzonspor maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.



