Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaraylı futbolcunun görüntüsü dikkat çekti: Sahanın ortasında gözyaşlarına boğuldu

Galatasaraylı futbolcunun görüntüsü dikkat çekti: Sahanın ortasında gözyaşlarına boğuldu

Selman Ağrıkan
21:535/01/2026, Pazartesi
G: 5/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bahis soruşturması nedeniyle aldığı 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor’a karşı sahaya çıktı. Formasına kavuşan milli futbolcu, eski takımına gol atarken yaşadığı duygusal anlar gündem oldu.

Galatasaray'da Eren Elmalı, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor karşısında takımdaki yerini aldı.

Uzun bir aranın ardından sahaya ilk 11’de çıkan 25 yaşındaki futbolcu, mücadelede takımını 2-0 öne geçiren golü attı.

Eren, Trabzonspor filelerini havalandırdıktan sonra doğrudan teknik direktör Okan Buruk’un yanına koştu. Gol sevincini hocasıyla paylaşan milli futbolcunun, bu anlarda oldukça duygulandığı görüldü.

Daha sonra sahaya dönen Eren Elmalı’nın, yaşadığı yoğun duygular nedeniyle gözyaşlarına hakim olamadığı objektiflere yansıdı.

Eren’in o anları Süper Kupa'nın en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

Eren Elmalı, en son 9 Kasım 2025’te Süper Lig’de oynanan ve 1-0 kaybedilen Kocaelispor maçında forma giymişti. Cezası nedeniyle kadrodan uzak kalan oyuncu, 57 gün sonra yeniden resmi bir karşılaşmada görev yaptı.

#Süper Kupa
#Galatasaray
#Trabzonspor
#Eren Elmalı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memur maaşları ne kadar oldu 2026 Ocak? Zam oranı ve meslek meslek liste