Galatasaraylı futbolcunun görüntüsü dikkat çekti: Sahanın ortasında gözyaşlarına boğuldu

Bahis soruşturması nedeniyle aldığı 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor’a karşı sahaya çıktı. Formasına kavuşan milli futbolcu, eski takımına gol atarken yaşadığı duygusal anlar gündem oldu.
Galatasaray'da Eren Elmalı, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor karşısında takımdaki yerini aldı.
Uzun bir aranın ardından sahaya ilk 11’de çıkan 25 yaşındaki futbolcu, mücadelede takımını 2-0 öne geçiren golü attı.
Eren, Trabzonspor filelerini havalandırdıktan sonra doğrudan teknik direktör Okan Buruk’un yanına koştu. Gol sevincini hocasıyla paylaşan milli futbolcunun, bu anlarda oldukça duygulandığı görüldü.
Daha sonra sahaya dönen Eren Elmalı’nın, yaşadığı yoğun duygular nedeniyle gözyaşlarına hakim olamadığı objektiflere yansıdı.
Eren’in o anları Süper Kupa'nın en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.
Eren Elmalı, en son 9 Kasım 2025’te Süper Lig’de oynanan ve 1-0 kaybedilen Kocaelispor maçında forma giymişti. Cezası nedeniyle kadrodan uzak kalan oyuncu, 57 gün sonra yeniden resmi bir karşılaşmada görev yaptı.