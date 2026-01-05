2025 Turkcell Süper Kupa yarı final karşılaşmasında Galatasaray rakibi Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti ve finale yükseldi. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Barış Alper Yılmaz, 45+3. dakikada Eren Elmalı, 63. dakikada Yunus Akgün ve 81. dakikada Mauro Icardi attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
2025 Turkcell Süper Kupa yarı final karşılaşmasında Galatasaray rakibi Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep'te oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-1 kazanarak finale yükselen taraf oldu.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Barış Alper Yılmaz, 45+3. dakikada Eren Elmalı, 63. dakikada Yunus Akgün ve 81. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü 55. dakikada Felipe Augusto attı.
Bu sonucun ardından finale yükselen sarı-kırmızılıların rakibi yarın oynanacak Fenerbahçe - Samsunspor maçından galibiyetle ayrılan takım olacak. Süper Kupa'nın sahibini bulacağı mücadele 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
5' Ernest Muci'nin defansın arkasına gönderdiği pasla topla buluşan Felipe Augusto'nun ceza alanına girerek yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
9' Leroy Sane'nin ceza alanının sağından içeri çevirdiği pasında, Andre Onana'dan seken topa yükselen Gabriel Sara'nın kafa vuruşunda Andre Onana topa hakim olmayı başardı.
11' Oleksandr Zubkov'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Kazeem Olaigbe'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır topu uzaklaştırmayı başardı.
19' Gabriel Sara'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.
38' Sallai'nin ceza alanının sağından içeri çevirdiği ortasında arka direkte topla buluşan Barış Alper Yılmaz, sağ ayağıyla gelişine yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı Andre Onana'nın sağından ağlarla buluşturmayı başarıyor: 1-0.
45+2' Sallai'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde müsait durumdaki Icardi ile buluşturdu. Icardi'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Eren Elmalı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Onana'nın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 2-0.
48' Uğurcan Çakır'ın uzun pasına yükselen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, kalesini terk eden Andre Onana'yı geçerek kaleye yönelen meşin yuvarlak direğe çarparak geri geliyor, ardından Andre Onana topa hakim olmayı başardı.
55' Olaigbe'nin ceza alanının solundan içeri çevirdiği pasını iyi takip eden Felipe Augusto, yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 2-1.
63' Hızlı gelişen atakta Leroy Sane'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Yunus Akgün, altıpas önünden karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Andre Onana'nın sağından ağlarla buluşturmayı başardı: 3-1.
75' Oleksandr Zubkov'un ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır topu kornere çelmeyi başardı.
81' Ahmed Kutucu'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Mauro Icardi, yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Andre Onana'nın solundan ağlarla buluşturmayı başardı: 4-1.