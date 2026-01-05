2025 Turkcell Süper Kupa yarı final karşılaşmasında Galatasaray rakibi Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep'te oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-1 kazanarak finale yükselen taraf oldu.

5' Ernest Muci'nin defansın arkasına gönderdiği pasla topla buluşan Felipe Augusto'nun ceza alanına girerek yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.