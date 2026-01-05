65 yaş aylığı Ocak 2026 zammı belli oldu. Memur ve emekli maaşlarının zamlandığı dönemlerde 65 yaş aylığında da artış yapılıyor. Bugün milyonlarca memur ve emekliyle birlikte 65 yaş aylığı alan vatandaşların da maaşında artış yapıldı. Aylığı alan hak sahipleri "Zamlı (Yaşlılık maaşı) 65 yaş aylığına ne kadar zam yapıldı? 65 yaş aylığı kaç TL oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

1 /5 ARALIK ENFLASYONU AÇIKLANDI

TÜİK aralık ayı ve yıllık enflasyon verilerini açıkladı. Aralık ayında tüketici enflasyonu %0,89, yıllık bazda ise %30,89 oranında duyuruldu.

2 /5 MEMUR MAAŞIYLA DEĞİŞEN ÖDEME VE ÜCRETLER

11.702 TL olan evde bakım parası yeni yılda 13.878 TL oldu. Kronik hastalık parası 11.702 TL’den 13.878 TL’ye yükseldi. %40-69 arası engelli maaşı 4.302 TL’den 5.103 TL’ye çıktı.







3 /5 65 YAŞ AYLIĞI (YAŞLILIK MAAŞI) NE KADAR OLACAK? 5.390 TL olan 65 yaş aylığı memur maaşına yapılan zamla birlikte 6.393 TL oldu.

4 /5 YAŞLILIK AYLIĞI KİMLER ALABİLİR?

* 65 yaşını doldurmuş olan, * Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan, * Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen, * 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.





