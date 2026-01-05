Özel okul zam oranı yüzde kaç oldu?

Ayrıca özel okulların da 2026-2027 eğitim öğretim yılı için uygulayabileceği zam oranları belli oldu. NTV’de yer alan habere göre, okul öncesi, 1., 5. ve 9. sınıflarda öğrenim görecek öğrenciler için ücret artış oranı yüzde 43,92 olarak belirlendi.