Türkiye İstatistik Kurum’nun (TÜİK) aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 2026’nın ilk altı ayına dair zam oranları netlik kazanırken, özel okulların 2026-2027 eğitim öğretim döneminde uygulayabileceği öğrenim ücretlerine yapılacak artışların da üst sınırı belli oldu. Peki özel okul zam oranı ne kadar yüzde kaç oldu?
TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık 2025 döneminde aylık bazda yüzde 0,89; yıllık bazda yüzde 30,89 oldu. Öte yandan Üretici Fiyat Endeksi, aylık yüzde 0,75 artarken; yıllık yüzde 27,67 oldu.
Özel okul zam oranı yüzde kaç oldu?
Ayrıca özel okulların da 2026-2027 eğitim öğretim yılı için uygulayabileceği zam oranları belli oldu. NTV’de yer alan habere göre, okul öncesi, 1., 5. ve 9. sınıflarda öğrenim görecek öğrenciler için ücret artış oranı yüzde 43,92 olarak belirlendi.
Ara kademelerde (aynı okulda devam eden sınıflar) ise zam oranı yüzde 30,74 olacak. Eğitim hizmeti dışında kalan kalemlerde (servis ve yemek hariç) uygulanabilecek artış oranı ise yüzde 29,28 ile sınırlandırıldı. Özel okullar bu oranları aşamayacak.