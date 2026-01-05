Emekliye ek zam Kabine Toplantısı gündeminde var mı? Emekli ve memura refah payı, ek zam verilecek mi?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 12,19 olarak netleşirken, en düşük emekli maaşı 19 bin 938 TL seviyesine yükseldi. Memur ve memur emeklileri için uygulanacak maaş artışı ise yüzde 18,60 olarak belirlendi. Açıklanan zam oranlarının ardından gözler, refah payı ve olası ek zam düzenlemelerine çevrildi.
Milyonlarca emekli ve memurun beklediği zam oranları kesinleşti. Yapılan hesaplamalara göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19 oranında zam alacak, en düşük emekli aylığı ise 19 bin 938 TL’ye çıkacak. Memur maaşlarına uygulanacak artış yüzde 18,60 olurken, ek iyileştirme beklentisi gündemdeki yerini koruyor.
EMEKLİLERE YÜZDE 12,19, MEMURLARA YÜZDE 18,60 ZAM
TÜİK, aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, aylık enflasyon oranı yüzde 0,89 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon ise yüzde 30,89'a geriledi. Son altı ayda ise enflasyon oranı yüzde 12,19 olarak hesaplandı. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam miktarını belirledi. Memur ve memur emeklisi zammı ise yüzde 18,60 olarak belirlendi.
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NEDEN FARKLILAŞTI?
Emekliler ve memurlar arasındaki zam farkının nedeni, Temmuz ayında yapılan yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı ile Ocak ayında yapılan yüzde 11’lik zam arasındaki farktan kaynaklanıyor.
SSK, BAĞ-KUR EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN MASADAKİ RAKAM 18 BİN 938 TL
Hazine desteğiyle uygulanan 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşının Ocak-Haziran dönemi için 18 bin 938 TL olarak belirlenmesi bekleniyor. Bu düzenleme 1,7 milyon ile 3,7 milyon arasında değişen sayıda emekliyi farklı oranlarla etkileyecek. Kök maaşı 15 bin 250 TL'nin altında olan 1,7 milyon emekli bu artıştan yararlanacak. Ayrıca kök maaşı 15 bin 250 TL ile 16 bin 881 TL arasında olan 2 milyon emekli de bu düzenlemeden faydalanacak.
MECLİS'İN ONAYI GEREKİYOR
En düşük emekli maaşının artması için kanun teklifinin, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesi gerekiyor. Ardından Genel Kurul'da oylanıp yasalaşacak ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. En düşük emekli maaşı düzenlemesi maaş ödeme günlerine yetişmese dahi, emekliler herhangi bir hak kaybı yaşamayacak. Emekliler, maaş farklarını hesaplarında görebilecek.
EMEKLİYE, MEMURA REFAH PAYI VERİLECEK Mİ? EK ZAM YAPILACAK MI?
Ekonomi yönetiminin önceliği, enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek. Fiyat istikrarını kalıcı refah artışının temeli olarak gören ekonomi yönetimi, parasal sıkılaştırmanın yanı sıra maliye politikalarında da koordineli ve sıkı adımlar atıyor. Bu nedenle, daha önce gündeme gelen refah payı artışının, "Ücret artışı-Enflasyon artışı" döngüsüne neden olmamak adına bu dönemde masada olması beklenmiyor. Emekli ve memur maaşları, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre hesaplanarak hesaplara yatacak.