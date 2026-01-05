Emekliye ek zam Kabine Toplantısı gündeminde var mı? Emekli ve memura refah payı, ek zam verilecek mi?

SSK, BAĞ-KUR EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN MASADAKİ RAKAM 18 BİN 938 TL

Hazine desteğiyle uygulanan 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşının Ocak-Haziran dönemi için 18 bin 938 TL olarak belirlenmesi bekleniyor. Bu düzenleme 1,7 milyon ile 3,7 milyon arasında değişen sayıda emekliyi farklı oranlarla etkileyecek. Kök maaşı 15 bin 250 TL'nin altında olan 1,7 milyon emekli bu artıştan yararlanacak. Ayrıca kök maaşı 15 bin 250 TL ile 16 bin 881 TL arasında olan 2 milyon emekli de bu düzenlemeden faydalanacak.