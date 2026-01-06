Yeni Şafak
BİM 6 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Temizlik ve gıda ürünleri indirimde! Bim aktüel bu hafta ürünleri neler?

BİM 6 Ocak aktüel katalogları yayımlandı. 6 Ocak Salı günü BİM mağazalarında satışa sunulacak olan aktüel kataloglar vatandaşların yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Satışa sunulacak ürünler arasında kağıt havlu, deterjan çeşitleri, kangal sucuk indirimli fiyatları ile dikkat çekti. İşte BİM 6 Ocak 2026 aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi.

6 OCAK SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Kanallı Bebek Bezi Çeşitleri 169 TL

Peros Pratik Çamaşır Kapsülü 26'lı 199 TL

Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 95 TL

Persil Sıvı Çamaşır Deterjanı 1690 ml 119 TL

Doa Sıvı Çamaşır Deterjanı 75 TL

ABC Sık Yıkananlar Toz Deterjan 12KG 325 TL

Omo Çamaşır Makinesi Temizleyici 109 TL

Domestos Ultra Çamaşır Suyu 199 TL

Yumoş Comfort Sprey 109 TL

Mr. Green Sıvı Beyaz Sabun 59 TL

Mr. Oxy Maxima Yüzey Temizlik Havlusu 59 TL

Solo Islak Havlu 3x52’li 49,50 TL

Blume Kağıt Havlu 16'lı 139 TL

Blume Tuvalet Kağıdı 40'lı 199 TL

Nivea Nemlendirici Yüz Bakım Kremi 109 TL

Dp Şampuan 800 ml 109 TL
















6 OCAK SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Toblerone Sütlü Çikolata 98 TL

Snickers 3x50 g 79 TL

Mars Çikolata Kaplı Nuga Bar 3x45 g 79 TL

Emsal Yer Fıstığı Ezmesi 1000 g 169 TL

Alpella Kakaolu Fındıklı Krema 1000 g 179 TL

Çotanak Fındık Parçacıklı Kakolu Fındık Ezmesi 350 g 159 TL

Aktürk Vanilyalı Gofret 1 kg 115 TL

Milka Çikolata Kaplı Çubuk Bisküvi 112 g 65 TL

Milka Çikolatalı Mini Kurabiye 110 g 89 TL

Konak Hanımefendi Dolgulu Çikolata Çeşitleri 85 g 65 TL

Fiskobirlik Nuga Kakaolu Fındık Kreması 700 g 245 TL











6 OCAK SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Kangal Dana Sucuk 500 g 279 TL

Piliç Çıtır Göğüs Kuşbaşı 1000 g 219 TL

Superfresh Pizza Tost 200 g 55 TL

Porsi10 Gurme İçli Köfte 320 g 92,50 TL

Maret Soslu Dana Döner 300 g 149 TL

Lezita Piliç Kalçalı But 1000 g 49,90 TL

Pınar Hindi Salam 900 g 119 TL

Banvit Piliç Uzun Sosis 1000 g 89 TL

Akpınar Tam Yağlı Tel Peyniri 250 g 87,50 TL

Akpınar Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 525 g 189,50 TL

Akpınar Labne 3x180 g 99,50 TL

Teksüt Tam Yağlı Beyaz Peynir 900 g 179 TL

Kaanlar Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 299 TL













