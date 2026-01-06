Emekli zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu 2026! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarasına göre yatacak! 18.939, 20.000, 22.000, 24.000 TL maaş alanlar..

Emekli maaş zammı 2026 Ocak tablosu netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı 6 aylık enflasyon farkı kesinleşti. Buna göre emeklilerin ocak ayı maaş artışı yüzde 12,19 olarak belirlendi. Zam oranının netleşmesinin ardından milyonlarca emeklinin gözü bu kez maaş ödeme takvimine çevrildi. En düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik yasal düzenlemenin Meclis gündemine gelmesi beklenirken, “Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ocak ayında mı yoksa şubat ayında mı ödenecek?” soruları da gündemin ilk sırasına yerleşti.

Milyonlarca emeklinin beklediği Ocak 2026 maaş zammı belli oldu. TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,19 olarak kesinleşti. Zam oranının netleşmesinin ardından "Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?", "Ocak ayında mı ödenecek?", "En düşük emekli maaşı artırılacak mı?" soruları gündeme geldi. Özellikle taban maaş düzenlemesine ilişkin Meclis'ten gelecek adımlar yakından takip ediliyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? 2026 Ocak zamlı emekli maaş ödemeleri, SSK emeklileri için 17-26 Ocak 2026 tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'inde, Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde, Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde, Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır. Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler; Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününd

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler; Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. Gününde