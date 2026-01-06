Benzine indirim mi, zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları, yılın ilk günlerinde küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’deki benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki 6 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç TL? Motorin kaç TL? İşte ayrıntılar...
Yılın ilk günlerinde brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 6 Ocak 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
AKARYAKITTA GÜNCEL LİTRE FİYATLARI
6 Ocak Salı günü ise akaryakıt fiyatları Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) gelen zamla birlikte arttı. Brent petrolün varil fiyatı 61,63 dolar oldu.
İstanbul Akaryakıt Fiyatları (Avrupa Yakası)
Benzinin litresi: 53.06 TL
Motorinin litresi: 54.47 TL
LPG: 29.03 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzinin litresi: 52.85 TL
Motorinin litresi: 54.26 TL
LPG: 28.40 TL
Ankara
Benzinin litresi: 53.88 TL
Motorinin litresi: 55.44 TL
LPG: 28.92 TL
İzmir
Benzin: 54,30 lira
Motorin: 55,76 lira
LPG: 28,85 lira