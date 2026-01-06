Ankara’da 6 Ocak Salı günü planlı su kesintileri uygulanacak. ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, kuraklık, artan nüfus, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle başkentte bulunan bazı ilçe ve mahallelerde belirli sürelerle su verilemeyecek. Kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri ile etkilenecek bölgelerin detayları, ASKİ’nin resmi su kesintisi sorgulama ekranı üzerinden duyuruluyor. İşte Ankara’da bugün su kesintisinden etkilenecek ilçeler ve mahalleler.

1 /8 Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 6 Ocak 2026 Salı günü için planlı su kesintisi programını paylaştı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre Çubuk, Atındağ, Kazan, Polatalı, Çankaya, Akyurt ve Mamak ilçelerinde bazı mahallelerde belirli saat aralıklarında su kesintisi uygulanacak. İşte 6 Ocak Salı Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeler.

2 /8 ÇUBUK SU KESİNTİSİ Planlı Kesinti Arıza Tarihi: 5.01.2026 23:55:00 Tamir Tarihi: 6.01.2026 10:00:00 Etkilenen Yerler: Çubuk Yıldırım Beyazıt Mahallesi -Cumhuriyet Mahallesi -Yavuzselim Mahallesi -Barbaros Mahallesi Üst kotlar.

3 /8 ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ Planlı Kesinti Arıza Tarihi: 6.01.2026 09:00:00 Tamir Tarihi: 6.01.2026 23:00:00 Bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda, 06.01.2026 tarihinde Saat 09.00 İle 23:00 saatleri arasında aşağıda belirtilen mahallelerde su kesintisi uygulanacaktır. Etkilenen Yerler: Karapürçek Mah. , Beşikkaya Mah. , Feridun Çelik Mah. , Başpınar Mah., Doğantepe Mah. Battalgazi Mah. , Önder Mah. , Ulubey mah. Yıldıztepe Mah., Güneşevler Mah. , Aydınlıkevler. Mah., Solfasol Mah. , Örnek Mah. , Gültepe Mah. Kale Mah. , Hacettepe Mah. , Baraj Mah. Atıfbey Mah., Hacı Bayram Mah. , Zübeyde Hanım Mah. , Kavaklı Mah. , Tatlar Mah. , Aydıncık Mah. , Karacaören Mah.



4 /8 KAZAN SU KESİNTİSİ Planlı Kesinti Arıza Tarihi: 6.01.2026 08:15:00 Tamir Tarihi: 6.01.2026 19:00:00 06.01.2026 Saat 08:00-06 01 2026 19:00 e kadar Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir. Etkilenen Yerler: İmrendi mah alt kotlar Selpa san Dağyaka 614 cad baglı sokaklar Saray küme evleri Tusaş Çan içi Atom cad Saray mahallesi…Saray mahallesi keresteciler sanayi sitesi ve saraykent sanayi sitesi bağlı cadde ve sokaklar.

5 /8 POLATLI SU KESİNTİSİ Plansız Kesinti Arıza Tarihi: 6.01.2026 09:00:00 Tamir Tarihi: 6.01.2026 15:00:00 Mehmet Akif Mahallesi Bir Bölümüne Sarıyer caddesinde bulunan dağıtım şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle 09:00 ile 15:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Etkilenen Yerler: Mehmet Akif Mahallesi Bir Bölümü.

6 /8 ÇANKAYA SU KESİNTİSİ Plansız Kesinti Arıza Tarihi: 6.01.2026 09:15:00 Tamir Tarihi: 6.01.2026 17:00:00 Pompalar devreye alınarak suları verilmiştir hatların dolması ve suların akması, 06.01.2025 saat 17:00'e kadar sürmesi beklenmektedir. Etkilenen Yerler: Mutlukent, Çayyolu, Ümit, Koru, Konutkent, Alacaatlı Dodurga, Yaşamkent, Ahmet Taner Kışlalı, Türkkonut, Anıttepe, Balgat, Bahçelievler, Bayraktar, Cumhuriyet, Devlet, Emek, Esatoğlu, Fidanlık, Kavaklıdere, Kızılay, Kocatepe, Kültür, Maltepe, Meşrutiyet, Namık Kemal, Seyranbağları,Tınaztepe, Yukarı Bahçelievler, Yücetepe mahallelerine.

7 /8 AKYURT SU KESİNTİSİ Plansız Kesinti Arıza Tarihi: 6.01.2026 09:15:00 Tamir Tarihi: 6.01.2026 23:55:00 06.01.2026 tarihinde Saat 09.00 İle 23:55 saatleri arasında aşağıda belirtilen mahallelerde su kesintisi yaşanabilmektedir. Etkilenen Yerler: Yıldırım Mahallesi - Yeşiltepe Mahallesi - Atatürk Mahallesi - Saracalar Mahallesi - Timurhan Mahallesi - Beyazıt Mahallesi - Çınar Mahallesi - Balıkhisar Mahallesi - Güzelhisar Mahallesi - Şeyhler Mahallesi.