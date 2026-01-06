Dünya petrol rezervinin beşte birine sahip Venezuela operasyonu sonrası piyasalar, petrol fiyatlarını da yakından izliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve yerel ekonomik dinamikler kurlarda dalgalanmalar yaratırken, haftanın ilk günü döviz piyasalarında durum nasıl? İşte 6 Ocak Salı günü itibarıyla dolar ve euro kurlarındaki son durum.
ABD’nin hafta sonu Venezuela’ya yönelik askeri müdahalede bulunması ve ülke liderinin gözaltına alınması, küresel ölçekte jeopolitik tansiyonu artırdı. Peki, dolar bugün kaç TL? Euro ne kadar oldu? Detaylar haberimizde.
Dolar ne kadar?
Dolar/TL kuru alış fiyatı 43,0438 liradan, satış fiyatı ise 43,0480 liradan işlem görüyor.
Euro ne kadar?
Euro/TL kuru alış fiyatı 50,5088 liradan, satış fiyatı ise 50,5613 TL olarak işlem görüyor.
İngiliz Sterlini ne kadar?
İngiliz Sterlini 58,4021 TL’den işlem görüyor.
Ruble ne kadar?
Ruble 0,5345 TL’den işlem görüyor.
Piyasalarda odağın Venezuela kaynaklı gelişmelerden çok, ABD Merkez Bankası’nın faiz stratejisi ve küresel likidite görünümüne yeniden kaydığı gözleniyor. Uzmanlar, döviz piyasalarının kısa vadede jeopolitik haber akışından ziyade ABD’de bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine daha duyarlı olacağını vurgularken; bugün yurt içinde enflasyon verilerinin, yurt dışında ise ABD’de ISM Satın Alma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) yakından izleneceğini ifade ediyor.