Piyasalarda odağın Venezuela kaynaklı gelişmelerden çok, ABD Merkez Bankası’nın faiz stratejisi ve küresel likidite görünümüne yeniden kaydığı gözleniyor. Uzmanlar, döviz piyasalarının kısa vadede jeopolitik haber akışından ziyade ABD’de bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine daha duyarlı olacağını vurgularken; bugün yurt içinde enflasyon verilerinin, yurt dışında ise ABD’de ISM Satın Alma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) yakından izleneceğini ifade ediyor.