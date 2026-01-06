Memur ve memur emeklisi maaş zam farkları ne zaman yatacak 2026? 14-15 günlük memur maaş zam farkı ödeme tarihleri açıklandı mı?

Memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak zammı kesinleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, memur maaşlarına uygulanacak toplam zam oranı netleşti. Buna göre; yüzde 11 toplu sözleşme zammı ve yüzde 6,84 enflasyon farkı ile birlikte memur ve memur emeklilerine toplam yüzde 18,60 oranında artış yapılacak. Zam oranının kesinleşmesiyle birlikte bu kez “Memur maaş zam farkları ne zaman yatacak?”, “Memur emeklileri fark ödemesini hangi tarihte alacak?” soruları gündeme geldi.

