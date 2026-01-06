Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var? 6 Ocak Salı bugün oynanacak maçlar

09:586/01/2026, Salı
Futbol heyecanı bugün de hız kesmeden devam ediyor. 6 Ocak Salı günü futbolseverleri hem yurt içi hem de Avrupa liglerinde kritik karşılaşmalar bekliyor. TFF Süper Kupa Yarı Final mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Serie A’da Juventus, deplasmanda Sassuolo’ya konuk olurken, Pisa ile Como üç puan mücadelesi verecek. Premier League’de ise West Ham United ile Nottingham Forest kozlarını paylaşacak. Günün maç programı, başlama saatleri ve canlı yayın bilgileri futbol tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.

Bugünün maçları futbolseverlerin gündeminde. TFF Süper Kupa Yarı Final maçında Fenerbahçe evinde Samsunspor’u konuk edecek. İtalya Serie A’da Juventus, Sassuolo’ya misafir olurken, Pisa - Como İtalya Serie A’da üç puan için mücadele edecek. İngiltere Premier Lig’de ise West Ham - Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. İşte 6 Ocak Salı bugün oynanacak maçlar, maç saatleri ve maçların canlı yayınlanacağı kanallar.

Bugün hangi maçlar oynanacak?

14:30 Vietnam - Ürdün AFC U23 Şampiyonası Smart Spor HD

16:00 Slavia Prag - Basel hazırlık maçı Yayın Yok

16:30 Hoffenheim - Heerenveen hazırlık maçı Yayın Yok

17:00 Pisa - Como İtalya Serie A S Sport Plus

17:00 Salzburg - Bayern Münih hazırlık maçı TRT Spor

19:00 Cezayir - Demokratik Kongo CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen

19:00 Suudi Arabistan - Kırgızistan AFC U23 Şampiyonası Smart Spor HD

20:00 Lecce - Roma İtalya Serie A S Sport 2

20:30 Fenerbahçe - Samsunspor TFF Süper Kupa Yarı Final ATV

22:00 Fildişi Sahili - Burkina Faso CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen

22:45 Sassuolo - Juventus İtalya Serie A S Sport Plus

23:00 West Ham - Nottingham Forest İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

