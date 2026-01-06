Milli Savunma Bakanı Güler 'kök salmalarına izin yok' deyip uyardı: PKK Suriye dahil tüm bölgelerde silah bırakmalı

Bakan Güler yaptığı son dakika açıklamasında şunları dile getirdi:

"Şüphesiz ki ordumuzun caydırıcı gücü, en başta terör örgütleriyle mücadelede kendisini göstermiş, kahraman Mehmetçik emsalsiz gayretleriyle terörü bitirme noktasına getirmiştir.

Bunun sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' süreci başlatılmıştır.

Biz samimi olarak bu sürecin başarılı olmasını arzu ediyoruz.

PKK ve iltisaklı tüm gruplar fesih kararı kapsamında Suriye dahil, bulundukları tüm bölgelerde derhâl tüm terör faaliyetlerine son vermeli ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidirler.

Başta PKK/PYD/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

