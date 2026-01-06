Yeni Şafak
ABD Başkanı Trump: Venezuela operasyonu inanılmazdı

ABD Başkanı Trump: Venezuela operasyonu inanılmazdı

18:39 6/01/2026, Salı
Yeni Şafak
ABD Başkanı Donald Trump canlı yayında açıklama yapıyor. Trump, "ABD bir şeyi daha başardı. Dünyada en çok korkulan en güçlü orduya sahibiz. Bizle kimse başa çıkamaz. Kimsede bizimki gibi silahlar yok. Tek sorun hızlı üretim yapamıyoruz. 4-5 yıl bekliyorduk. Artık daha hızlı olacağız. Ben kralım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump canlı yayında açıklama yapıyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Vahşi bir adam. Milyonlarca insanı öldürdü. İnsanlara işkence yaptı. Şu anda radikal solcular insanlara para veriyor. Parayla alınmış insanların kim olduğunu anlıyorsunuz. Çok kaliteli printerlerdan basılmış 'Maduro'ya özgürlük' pankartlarıyla sokağa çıkıyorlar. Bizim de bu kadar iyi pankart yapanlara ihtiyacımız var. Kim yapıyorsa bunu işe almak istiyorum. Şu anda bu pankartları yapan kişileri bulmak ve Cumhuriyetçi partiye almak istiyorum. ABD bir şeyi daha başardı. Dünyada en çok korkulan en güçlü orduya sahibiz. Bizle kimse başa çıkamaz. Kimsede bizimki gibi silahlar yok. Tek sorun hızlı üretim yapamıyoruz. 4-5 yıl bekliyorduk. Artık daha hızlı olacağız. Ben kralım. Kimse benim kadar Boeing uçağı satmadı. Tüm satışlara bakın. Kimse benim kadar satamadı. F-35'lerin yapımı da çok uzun sürüyor. Hindistan 68 Apache helikopteri sipariş etti.

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
