TOKİ 500 bin sosyal konutları projesi için başvurular, 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde alındı. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte TOKİ kuraları Adıyaman iliyle başladı. Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayıp, devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satılacak. Başvuru ücreti olarak 5 bin TL olarak yatırılacak. Peki TOKİ 500 bin sosyal konutları kurada ismi çıkmayanlar başvuru ücretini geri alacak mı? TOKİ 500 bin konut 5.000 TL başvuru ücreti iadesi ne zaman? İşte detaylar.
TOKİ 500 bin sosyal konutlar için illerin kura çekilişleri devam ediyor. "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği proje kapsamında İstanbul’da TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazilere yüzde 5, engelli vatandaşlara yüzde 5, emekli vatandaşlara yüzde 20, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, gençlere (18-30 yaş) yüzde 20 kontenjan ayrılacak.
TOKİ 500 bin sosyal konutları kurada ismi çıkmayanlar başvuru ücretini geri alacak mı?
TOKİ sosyal konut başvurusu için başvuru bedeli 5 bin TL ödendi. Şehit aileler, terör, harp ve vazife malullerinden başvuru bedeli alınmayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kurada çıkmayanlar başvuru ücretlerini alabileceğini açıkladı.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen “500 bin sosyal konut” kampanyasına başvuruda bulunan ve kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşların yatırdığı 5 000 TL’lik ön başvuru bedelinin tamamen iade edildiği açıklandı. Kurada ismi çıkmayan başvuru sahipleri için iade süreci, ilgili projenin kura çekiminin tamamlanmasının ardından başlatılıyor; anlaşmalı bankalara bildirilen iade listeleriyle birlikte işlemler genellikle 5 iş günü ile 1 haftalık sürede başlatılıyor.
İade hakkı yalnızca kura sonucunda konut sahibi olamayanlara değil, aynı zamanda başvuru şartlarını taşımadığı için başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlara da tanınıyor. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gazi vatandaşlar gibi muafiyet kapsamındaki adaylar başvuru bedelinden muaf tutulurken, diğer tüm katılımcılar için 5 000 TL ödeme zorunluluğu bulunuyor.
İade işlemlerinin yapılacağı banka kanallarında başvuru sırasında verilen IBAN bilgilerinin başvuru sahibine ait olması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, iade edilen miktarda kesinti yapılmıyor; yani yatırılan tutar eksiksiz olarak geri veriliyor. Başvuru sahiplerine, ödeme yaptıkları banka şubesi, internet bankacılığı veya mobil uygulama üzerinden iade takibi yapmaları öneriliyor.
TOKİ 500 bin konut başvuru ücreti 5.000 TL iadesi ne zaman?
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesine yapılan başvurularda, kurada hak sahibi olamayan veya başvurusu geçersiz sayılan vatandaşların yatırdığı 5.000 TL başvuru ücretinin iadesi, projenin kura çekimi tamamlandıktan hemen sonra başlar. İade süreciyle ilgili genel bilgiler şunlar:
İade Başlangıç Zamanı: İlgili projenin son kura çekimi yapıldıktan sonra, genellikle 5 iş günü ila 1 hafta içerisinde iade işlemleri başlatılır.
İade Edilecek Miktar: Başvuru ücreti olan 5.000 TL, herhangi bir kesinti yapılmaksızın tamamen geri iade edilir.
İade Yöntemi: Para iadesi, başvurunun yapıldığı yetkili banka (çoğunlukla Ziraat Bankası veya Halkbank) üzerinden yapılır.
Başvuru sahipleri, kura çekimi bittikten sonra başvuruyu yaptıkları bankanın herhangi bir şubesine giderek ya da mobil/internet bankacılığı üzerinden iade talebinde bulunabilir.
Eğer başvuru ücreti bir hesaptan yatırılmışsa, banka parayı doğrudan o hesaba iade edebilir. İade tarihinin kesinleşmesi, projenin il ve ilçe bazındaki kura çekim takvimine bağlıdır.
TOKİ sosyal konut başvuruları nereden yapılacak?
TOKİ başvuruları, Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak.
TOKİ 500 bin sosyal konutları ödeme planı nasıl olacak?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ kiralık sosyal konut süreci nasıl işleyecek?
İstanbul’da yapılacak 100 bin konuta ek olarak 15 bin kiralık konut üretilecek. Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.
Evler 3 yıl süre ile kiralanacak. Kiralanan konutların; yönetimi, bakımı ve denetimi devlet tarafından sağlanacak.