Çocukların ailelerinin yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerine de memur maaş katsayısındaki artış yansıtılacak.





Okul öncesi çocuk için ödeme 5 bin 558 liradan 6 bin 592 liraya,

İlköğretimde okuyan çocuk için 8 bin 337 liradan 9 bin 889 liraya,

Ortaöğretimde okuyan çocuk için 8 bin 893 liradan 10 bin 548 liraya,

Yükseköğrenimde okuyan çocuk için 10 bin 5 liradan 11 bin 866 liraya çıkacak.