2026 Ocak ayı itibariyle yeni yılda engelli maaşlarına yapılacak zam oranları da netlik kazandı. Memur maaşlarına yönelik belirlenen zam oranları doğrultusunda, engelli aylıkları da artacak. Milyonlarca vatandaşın yakın kadrajında olan 6 aylık enflasyon farkı ile 2026Ocak zammı netleştik. Açıklanan zam oranı engelli aylığını da etkileyecek. Peki, engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu, yüzde kaç zam yapıldı? 2026 Temmuz engelli maaş zammı hesaplama!
Engelli maaşlarının ne kadar olacağı, 2026 memur maaşı temmuz zammı öncesinde ihtiyaç sahiplerinin gündeminde yer almaya başladı. Yılda 2 defa toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı alan memurların, temmuz ayında alacağı zam oranı netleşmeye başladı. Memur zammına göre değişen engelli maaşları da zam oranı sonrasında değişecek. Peki, 2026 Ocak ayı engelli maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapılacak?
BU KALEMLER DE DEĞİŞTİ
Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bu ücretlere de memur maaş zammı oranında artış yapılacak. Kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım parası, kronik hastalık parası, engelli maaşı, çocuk yardımı gibi birçok ödeme ve ücret yeni yıl itibarıyla yükseldi.
ENGELLİ MAAŞ ZAMMI 2026
%40-69 arası engelli maaşı 4.302 TL’den 5.103 TL’ye çıktı.
MEMUR MAAŞIYLA DEĞİŞEN ÖDEME VE ÜCRETLER
5.390 TL olan 65 yaş aylığı memur maaşına yapılan zamla birlikte 6.393 TL oldu.
11.702 TL olan evde bakım parası yeni yılda 13.878 TL oldu.
Kronik hastalık parası 11.702 TL’den 13.878 TL’ye yükseldi.
ARALIK ENFLASYONU AÇIKLANDI
TÜİK aralık ayı ve yıllık enflasyon verilerini açıkladı. Aralık ayında tüketici enflasyonu %0,89, yıllık bazda ise %30,89 oranında duyuruldu.
SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ 2026 ZAMMI
Destek Türü Temmuz–Aralık 2025 Ocak 2026
65 yaş aylığı ₺5.390 ₺6.393
Engelli aylığı (%40–69) ₺4.303 ₺5.103
Engelli aylığı (%70 ve üzeri) ₺6.454 ₺7.655
Engelli yakını aylığı ₺4.303 ₺5.103
Evde bakım maaşı ₺11.702,00 ₺13.879
Hastalara Nakdi Yardım ₺11.702,00 ₺13.879
Çocukların ailelerinin yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerine de memur maaş katsayısındaki artış yansıtılacak.
Okul öncesi çocuk için ödeme 5 bin 558 liradan 6 bin 592 liraya,
İlköğretimde okuyan çocuk için 8 bin 337 liradan 9 bin 889 liraya,
Ortaöğretimde okuyan çocuk için 8 bin 893 liradan 10 bin 548 liraya,
Yükseköğrenimde okuyan çocuk için 10 bin 5 liradan 11 bin 866 liraya çıkacak.
ENGELLİ MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?
Devlet desteklerinden biri de engelli maaşı. Yüzde 40 ila 69 arası engeli olanlar ile yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara göre destek tutarı değişiyor. 18 yaş üstü engelli kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekilleri bu yardımı alabiliyor. Şartlar arasında şu koşullar yer alıyor;
Nafaka almıyor olmak, hiçbir gelire sahip olmamak, sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamak gerekiyor. Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olmaması şartı da aranıyor.