MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU: Ocak zammı sonrası memur maaş zammı ne kadar oldu? Öğretmen, hemşire, vaiz, polis...

Memur maaş zammı Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netlik kazandı. Türkiye genelinde milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren Ocak–Temmuz 2026 dönemi maaş artışı ortaya çıktı. Enflasyon farkına ek olarak yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı ve 1.000 TL taban aylık artışı da maaş hesaplarına dahil edildi.
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Böylece 2026 yılının ilk altı ayında geçerli olacak maaş artışı kesinleşirken, toplu sözleşmeden kaynaklanan zam ve taban aylık düzenlemesi de maaşlara yansıtılacak.
MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Memurlar yılda iki kez enflasyon farkına göre maaş zammı alıyor. Ağustos ayında anlaşmaya varılan 8. Dönem Toplu Sözleşme gereği kamu çalışanları bu yıl yüzde 11 zam verilecek. Memurlar yine toplu sözleşmede alınan kararlar doğrultusunda 1.000 TL seyyanen zam da alacak.
MEMUR MAAŞI 6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE NE KADAR OLDU?
Kasım ayına kadar toplu sözleşme zammıyla beraber memurun alacağı zam oranı yüzde 17,57 oldu. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından bu oran değişti. 6 aylık enflasyon toplamda %12.19 şeklinde hesaplanırken memura uygulanacak zam %18.61 şeklinde gerçekleşti.
ENFLASYONA GÖRE MEMUR MAAŞ HESABI
• Toplam enflasyon: %12.19
• 5 aylık enflasyon farkı: %6.85
• Toplu sözleşme zammı: %11
• Kümülatif zam: %18.60
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Öte yandan 52 bin 617 lira olarak uygulanan en düşük memur maaşı 60 bin 896 lira oldu. En düşük memur emekli maaşı 27 bin 889 TL şeklinde hesaplandı.
MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (lisans) 1/4
Mevcut maaş: 76.659
% 18.6 zam + 1.000 TL: 91.917,57
Memur (lisans) 9/1
Mevcut maaş: 52.617
% 18.6 zam + 1.000 TL: 63.403,76
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 67.766
% 18.6 zam + 1.000 TL: 81.370,48
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 61.146
% 18.6 zam + 1.000 TL: 73.519,16
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 74.490
% 18.6 zam + 1.000 TL: 89.345,14
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 68.084
% 18.6 zam + 1.000 TL: 81.747,62
Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 126.119
% 18.6 zam + 1.000 TL: 150.577,13
Hemşire (lisans) 5/1
Mevcut maaş: 61.759
% 18.6 zam + 1.000 TL: 74.246,17
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 78.200
% 18.6 zam + 1.000 TL: 93.745,20
Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut maaş: 54.547
% 18.6 zam + 1.000 TL: 65.692,74
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 111.348
% 18.6 zam + 1.000 TL: 133.058,73
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 73.792
% 18.6 zam + 1.000 TL: 88.517,31
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 63.916
% 18.6 zam + 1.000 TL: 76.804,38
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 73.515
% 18.6 zam + 1.000 TL: 88.188,79
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.