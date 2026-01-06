Trump 'Irak' örneğiyle Venezuela petrolüne de 'çökeceklerini' söyledi: Bush elinde tutamadı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik 'uyuşturucu' bahanesiyle yaptıkları askeri müdahale sonrasında ülkenin petrol endüstrisine dahil olacaklarını açıklamıştı. Yaşananların egemenliğe müdahale ve 'Irak işgaline' benzediği eleştirilerine yanıt veren Trump, "Irak ile bunun arasındaki fark şu: Bush petrolü elinde tutmadı. Biz petrolü tutacağız." diye konuştu.
ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya düzenlenen saldırıların ardından, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkenin petrol endüstrisine "çok güçlü şekilde" dahil olacaklarını açıklamıştı.
Trump, "ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız, milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar." diye konuşmuştu.
Söylemekten çekinmiyor: Venezuela petrolüne de 'çökecekler'
Irak'ın 'petrol' için işgali
ABD’nin Irak işgali, 2003’te Başkan George W. Bush liderliğinde başladı ve kitle imha silahları iddiasıyla meşrulaştırıldı; ancak bu silahlar bulunamadı.
Bush yönetimi, güvenlik söylemini demokrasi ihracıyla birleştirirken Ortadoğu’daki enerji dengeleri belirleyici oldu.
Irak, dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birine sahipti ve savaş sonrası yeniden yapılanma süreçlerinde Amerikan şirketleri önemli rol aldı.
Petrol altyapısının korunması, sözleşmeler ve üretim paylaşımı tartışmaları çıkar vurgusunu güçlendirdi. İşgal, bölgesel istikrarsızlık yarattı; Bush dönemi müdahaleciliğinin sembolü olarak hatırlandı.
Uluslararası hukuk eleştirileri, sivil kayıplar ve müttefik ayrışmaları; Bush’un kararlarının petrol jeopolitiğiyle bağlantısını tartışmalı hâle getirdi.