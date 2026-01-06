WSJ: Trump Venezuela'ya askeri müdahale öncesinde petrol şirketlerine "hazır olun" mesajı verdi

Mesajında, "Venezuela'da büyük değişiklikler olacağını" ima eden Trump, ABD'li petrol şirketlerine yönelik "hazır olun" ifadesini kullandı. İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre, Trump, konuya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmadı ve üst düzey yetkililerin görüşünü almadı. ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya yönelik askeri müdahale sonrasında dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkenin petrol endüstrisine "çok güçlü şekilde" dahil olacaklarını açıklamıştı.