Trump’tan Venezuela açıklaması: Savaş yok erken seçim yok

ABD Başkanı Donald Trump, bir Amerikan kanalına verdiği röportajda Venezuela'daki askeri operasyonun ardından izlenecek stratejiyi anlattı. Trump, Venezuela ile yaşanan gerilimin savaşa dönüşmeyeceğini belirterek, ülkede 30 gün içinde seçim yapılmayacağını bildirdi.
Trump, ABD'nin Venezuela ile savaşta olmadığını vurgularken, seçimlerin yakın zamanda yapılmayacağını ve petrol altyapısının onarımı için Amerikan şirketlerinin devreye gireceğini söyledi.
"Uyuşturucu satan insanlarla savaştayız"
Trump, Venezuela sürecini yönetecek ekibin Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Beyaz Saray Özel Kalem Yardımcısı Stephen Miller’dan oluştuğunu açıkladı. Bu isimlerin hepsinin farklı uzmanlıklarının olduğunu dile getiren Trump, nihai olarak kimin sorumlu olduğu sorusuna ise kendisinin olduğunu söyledi.
Rodriguez iddialarını yalanladı
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yerine yemin eden Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ABD'li yetkililerle iş birliği yaptığını belirten Trump, operasyon öncesinde Rodriguez tarafıyla bir anlaşma yapıldığı iddialarını yalanladı. Trump, Rodriguez'in iş birliğini kesmesi durumunda ABD'nin Venezuela'ya ikinci bir askeri harekat düzenleyebileceğini, buna hazırlıklı olduklarını ancak gerekli olacağını düşünmediğini bildirdi.