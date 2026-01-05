500 bin sosyal konut projesinde TOKİ Van kurası 5 Ocak'ta Van Devlet Tiyatrosu'nda saat 11:00'de çekiliyor. Van merkez ve ilçelerinde toplam 6 bin 803 adet sosyal konut inşa edilecek. 500 bin konut projesinde Van’da konut sahibi olmak isteyenler TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesini merak ediyor. İşte TOKİ Van konut kura sonuçları sorgulama ekranı.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye genelinde 81 ilde yapılacak 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura süreci devam ediyor. Bugün Van Devlet Tiyatrosu'nda saat 11:00'da Van konutları için kuralar çekiliyor.

30 /34 500 BİN SOSYAL KONUT VAN HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

