MHP lideri Bahçeli konuşuyor

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

Aziz vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızın vefakar insanlarıma şükranlarımı sunuyorum. Yeni miladi yılı kutluyorum. Yeni yüzyıl süper güçle taçlanmış Türkiye'ye gebedir. hedefimiz süper güç Türkiye'dir.

Hedefimiz süper güç Türkiye'yi inşa olmalıdır. Yeni yüzyıl süper güçle taçlanmış bir Türkiye'ye gebedir. Zirveler kartalsız coğrafyalar bozkurtsuz gönüller kızıl elmasız olmaz diyerek yürüyeceğiz yükseleceğiz el hak muzafferliğin mührünü bu yüzyılın alnına vuracağız.

Terörsüz Türkiye hedefinin adım adım gerçekleşmesiyle biliniz ki başarmayacağımız bir şey yoktur. Süper güç Türkiye'nin engellenmesi diye bir şey de söz konusu olmayacaktır.

MHP ve Cumhur İttifakı solan yüzleri canlandıran, kahırlı elleri şefkat ve sevgiyle tutan dertlere derman değilse bile ortak olmayı saplayan samimeyin siyasetteki ahlak markasıdır. Türkiye'nn marka değerini en yükseğe çıkaracaktır.

Yeni dünya düzeni masalını ahlak adalet ve hukuk dışında yapmak mümkün müdür? Uluslararası hukuk uzun süredir çöp tenekesinin dibindedir. Hukukun gücü yerine güçlülerin huku olduğunu. İnsan hakları ölüme terk edilmiştir.

Tarihte haydutluk, insan kaçırma korsanlığı yaşanmıştır. Seçimle göreve gelmiş Venezuela devlet başkanı Maduro'ya yapılanı kınıyorum. Bu skandal eylem hiç kimseye hak hiç kimseye imtiyaz değildir. Seçimle gelenin seçimle gitmesi, demokrasi ve hukuk normudur. Gcee yarısı yatağından eşiyle birlilte sürüklenerek alınması sineye çekilecek bir şey değildir. Tarihte barbar kavimler Roma'yı nasıl işgal ettilerse aynısı 2 Ocak'ı 3 Ocak'a bağlayan gece yaşanmıştır.

Türkiye'de 15 Temmuz tarihinde gerçekleştirlmeye çalışan FETÖ ihanetiyle Venezuela'daki aynı şekildedir. Venezuela meselesi dünyanın üzerine eski bir harabe gibi çökmüştür.








