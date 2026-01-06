MHP lideri Bahçeli'den ABD'ye sert sözler: Maduro’ya yapılanı sadece kınamıyor hepten lanetliyorum

MHP Genel Başkanı Bahçeli, konuşmasında, Venezuela örneği üzerinden Terörsüz Türkiye hedefinin önemini vurgulayarak "Şimdi anlaşıldı mı iç cephemizi tahkim etmedeki samimi gayret ve gayemiz? Terörsüz Türkiye hedefi Venezuela olmayalım diye." açıklamasında bulundu.

MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

Aziz vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızın vefakar insanlarıma şükranlarımı sunuyorum. Yeni miladi yılı kutluyorum.

Hedefimiz süper güç Türkiye'yi inşa olmalıdır. Yeni yüzyıl süper güçle taçlanmış bir Türkiye'ye gebedir. Zirveler kartalsız coğrafyalar bozkurtsuz gönüller kızıl elmasız olmaz diyerek yürüyeceğiz yükseleceğiz el hak muzafferliğin mührünü bu yüzyılın alnına vuracağız.

Terörsüz Türkiye hedefinin adım adım gerçekleşmesiyle biliniz ki başarmayacağımız bir şey yoktur. Süper güç Türkiye'nin engellenmesi diye bir şey de söz konusu olmayacaktır.

Cıcır böceği gibi ötenler kelebeğin ömrüne özeneneler daha ötesi sürünerek yaşamayı meslek edinenler. Gafil ve garabet yuvaları huzur ve kardeşlik muhalifi serseri tabiatlılar. Sizler uyumaya devam edebilirsiniz. Ama biz asla uyumayacağız devamlı uyanık ve zinde kalacağız.

"Venezuela örneği ne ilktir ne de son olacaktır"

Esasen uluslararası hukuk uzun zamandır çöp tenekesinin dibindedir. 21. yüzyılın ikinci çeyreğinin daha ikinci gününde tarihte belki de hiç tesadüf edilmeyen bir haydutluk, bir korsanlık, bir insan kaçırma vakası yaşanmıştır. Beyaz perdede ya da televizyonlarda izlediğimiz Karayip Korsanları Filmi tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşmiş. Film seti Venezuela'nın başkenti Caracas'ta kurulmuştur.Venezuela'ya yapılan saldırıyı şiddetle sadece kınamıyor, lanetliyorum da. Bu ahlaki yıkım, bu zalimlik, bu hukuk tanımazlık, bu zorbalık hiç bir ülkenin hakkı hiç bir ülkenin de imtiyazı değildir. ABD'nin yaptığı haydutluktur, korsanlıktır, hukuk dışı bir eylemdir.

Maduro'ya karşı yapılan gayrimeşru saldırıyı nefretle sadece kınamıyor hepten lanetliyoruz. Bu ayrım bu ahlaki yıkım bu zalimlik bu kabalık bu skandal eylem hiç kimseye hak, hiçbir ülkenin de imtiyazı değildir. Donald Trump'ın amacı enerji ve madenlere çökmektir.

Venezuela örneği ne ilktir ne de son olacaktır. Ancak bir devlet başkanının, ülkesinin başkentinde istihbarat sızmasıyla başlayan kombine bir saldırı planlamasıyla; gece yarısı yatağından eşiyle birlikte güç kullanılarak sürüklenerek alınması, hukukun ilk kez bu denli ayaklar altına alındığı bir vakadır. Bu olacak şey değildir. Bu sineye çekilecek bir durum değildir.

Dijital çağın yeni tür meşguliyet taktiğiyle insan kaçırılmış, uluslararası literatürdeki tarifiyle zorla lider transferi yapılmıştır. Tarihte barbar kavimler Roma’yı nasıl istila etmişse, aynısı 2 Ocak’ı 3 Ocak’a bağlayan gece yarısı Karakas’ta sahnelenmiştir.

15 Temmuz benzerliği

Bu müfrit ve mütehakkim tablonun, ülkemizde yaşanan 15 Temmuz ihanetiyle benzerliği de dikkat çekicidir. 3 Ocak 2026 tarihinin akşam saatlerinde bir televizyon kanalına gönderdiğim mesajda vurguladığım üzere, Amerika Birleşik Devletleri’nin Venezuela’da yapmış olduğu askerî müdahale ile Devlet Başkanı Maduro’yu iktidardan haksız ve hukuksuz şekilde uzaklaştırma girişimi bilinen ve tanıdık bir komplodur.

Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Marmaris’te bulunurken doğrudan kendisine yönelik sergilenen aşağılık girişimdeki yöntemle; bugün Maduro’yu hedef alan yöntem birbirinin aynısıdır.

15 Temmuz’da casus ve vahşi bir örgütü maşa olarak kullanıp üzerimize salan Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela’da bunun yerine doğrudan müdahale etmiştir.

Terörsüz Türkiye hedefi

Venezuela öremeği bize aynı zamanda iç cephenin hayatiyeti hakkında ibretlik ipuçları vermiştir. Direkt teslimiyet olmadan devlet ricalinde siyasi ve stratejik makamlarda devşirilmiş insanlar bulunmadan bir ülkenin devlet başkanını eşiyle birlikte yatağından almak hiçbir masum gücün yapabileceği bir şey değildir. Şimdi anlaşıldı mı iç cephemizi tahkim etmedeki samimi gayret ve gayemiz?

"Suriye'de İsrail'in planları bozulacaktır"

Ya mutabakatla ya da zorla Suriye'nin üniter yapısı tesis edilmelidir. Arap aşiretleri Şam yönetiminin yanında olmadı. Suriye'de İsrail'in planları bozulacaktır.

SDG ve YPG'nin İsrail'in dümen suyuna girmesi çözümsüzlüğü sertleştirecektir. Bu Siyonist şımarıklığın DEAŞ kartını masaya sürmesinin bedeli ağır olacaktır.

"Dünya Yahudilerine çağrı: Bu lekeyi temizleyin"

"Netanyahu politikalarının ahlaki ve hukuki lekesi bütün Yahudilere tesir etmiştir. Dünya Yahudiliğinin temsilcilerini bu lekeyi temizlemeye, İsrail vahşetini durdurmaya çağırıyorum. Bu çağrım bir kimliği hedef almak için değil, adalet ve insan onurunu hatırlatmak içindir. Sessizlik suça ortaklık manasına gelecektir. Dünya Yahudi Cemaati'ni, Netanyahu yönetiminin soykırım siyasetini reddetmeye davet ediyorum."

Yalova'daki DEAŞ operasyonu

Yalova'da etkisiz hale getirilen DEAŞ'lı teröristlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarının söylenmesi son derece rahatsız edici ve sorunlu bir açıklamadır. Böylesi düşüncesiz değerlendirmelerden özenle kaçınılmasını temenni ediyorum.















































