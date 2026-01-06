Bakan Göktaş açıkladı: 15 yaş altına sosyal medya yasağı için tarih belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini de içeren torba yasa teklifinin, ay sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisinde ilgili komisyona sevk edileceğini bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin soru üzerine Göktaş, bu yasal düzenlemeyle sosyal medya platformlarına sorumluluk yüklemeyi hedeflediklerini belirtti.
Bakan Göktaş, bu kapsamda sosyal ağ sağlayıcılarına, 15 yaşından küçük çocuklara hiçbir şekilde hizmet sunmama ve hesap açmama yükümlülüğü getirilmesini, çocuklar zararlı içeriklere maruz kalmadan etkili filtreleme sistemlerinin kurulmasını önerdiklerini dile getirdi.
"Çocuklarımızı zararlı içeriklerden korumak en önemli önceliğimiz"
Sosyal medyanın, çocuklarda çok yoğun depresyon, anksiyete ve davranış bozukluğuna yol açtığını aktaran Göktaş, "Çetelerin çocuklara bazı sosyal medya platformları üzerinden ulaşarak, onları suça sürüklediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu düzenleme çocuk koruma kalkanının parçası olarak görülebilir. Çocuklarımız dijital mecraların sunduğu imkanlardan yararlanırken, onların zihnini, ruhunu korumakla mükellefiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı her türlü risk ve tehditten, zararlı içeriklerden korumak en önemli önceliğimiz." dedi.
Çocukların dijital güvenliğini desteklemek üzere "Çocuklar Güvende" web sitesini ve mobil uygulamasını, geçen ay kullanıma açtıklarını hatırlatan Göktaş, şunları kaydetti: