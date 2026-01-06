Bakan Göktaş açıkladı: 15 yaş altına sosyal medya yasağı için tarih belli oldu

"Bu platformla, çocuklara ve ailelerine güvenli içerik ve rehberlik hizmetlerini tek çatı altında sunuyoruz. Uygulama üzerinden acil durumlarda tek tuşla yardım çağrısı yapılabiliyor. Ayrıca DUY ihbar platformuyla çocuklar için güvenli bir dijital alan oluşturuyoruz. Sosyal Medya Çalışma Grubumuzla ise 7/24 takip ettiğimiz zararlı içerikleri tespit ediyor ve gerekli müdahaleleri anında yapıyoruz. Bu çerçevede 2 bin 904 içeriğe doğrudan müdahale ettik. İçeriği görüyoruz, mahkemeye gidiyoruz. Mahkeme değerlendirdikten sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu erişim engeli getiriyor. Ama biz istiyoruz ki sosyal medya platformları proaktif bir şekilde bunları yapsın"