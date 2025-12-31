Fransa’da 15 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı planı

Fransa merkezli bir gazete, ülke genelinde çevrim içi ortamların çocuklar üzerindeki etkisine yönelik 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya erişiminin yasaklanmasının planlandığını öne sürdü.
Fransa merkezli Le Monde gazetesi, hükümetin ülkede 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına erişimini yasaklamayı ve Eylül 2026 itibarıyla liselerde cep telefonu kullanımını yasaklamayı planladığını öne sürdü.
Hükümet, düzenlemenin amacının, yalnızca ergenlerin yetişkinliğe geçiş sürecinde sağlıklı gelişimini engellemekle kalmayıp aynı zamanda toplumsal yapının sağlamlığını, ortak değerlerin paylaşımını ve ortak geleceği doğrudan tehdit eden bu tehlikelerden gelecek nesilleri korumak olduğunu savunuyor.
Fransa, 2023 yılında sosyal medya platformlarının 15 yaş altındaki kullanıcıların hesap açabilmesi için ebeveyn onayı almasını zorunlu kılan bir yasa çıkarmıştı. Ancak teknik zorluklar nedeniyle bu düzenlemenin uygulanmasında aksaklıklar yaşandığı biliniyor.
Avustralya 10 Aralık’ta sosyal medya yasağını yürürlüğe koymuştu
Avustralya da 10 Aralık tarihinde benzer bir yasağı yürürlüğe koymuştu. Düzenleme kapsamında 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarında hesap açması engellenirken, bu yaş grubuna ait mevcut hesapların kapatılmaması halinde sosyal medya şirketlerine yüklü miktarda para cezaları uygulanmasının öngörüldüğü belirtilmişti.