Fransa’da 15 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı planı

Fransız basını, ülkedeki 15 yaşından küçük çocukların sosyal medyaya erişiminin yasaklanmasının planlandığını öne sürdü. Fransa merkezli Le Monde gazetesinde yer alan haberde, çevrim içi ortamların çocuklar üzerindeki etkilerine yönelik son zamanlarda artan kamuoyu endişesinin altı çizilirken, Eylül 2026 tarihi itibariyle liselerde telefonların kullanımının yasaklanmasına da hazırlanıldığı aktarıldı. Fransa Ulusal Meclisi’nde 2026 yılının ilk aylarında oylamaya sunulması beklenen düzenlemede, çok sayıda araştırma ve raporun ergenlerin dijital ekranları aşırı kullanmasının çeşitli riskler doğurduğunu ortaya koyduğu belirtilerek, bu riskler arasında özellikle

"uygunsuz içeriklere maruz kalma"

,

"siber zorbalık"

ve

"uyku bozukluklarının"