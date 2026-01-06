Dijital kumarın toplumdaki etkileri raporlandı

Enstitü Sosyal araştırmacıları tarafından bir yıl boyunca yürütülen çalışmanın araştırma süreci, temel bulguları ve politika önerilerinin paylaşıldığı programda, dijital kumar bağımlılığının bireyler ve toplum üzerindeki çok boyutlu etkileri Türkiye’ye özgü dinamikler çerçevesinde ele alındı. Programa İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Serap Özmen Çetin, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Uzm. Dr. Mehtap Bingül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ömer Turan katıldı.

Dijital dönüşümün günlük yaşam pratiklerini köklü biçimde değiştirdiğine dikkat çekilen programda, dijital kumar gibi hızla büyüyen yeni risk alanlarının da bu dönüşümle birlikte yaygınlaştığı vurgulandı. Toplumsal etkisi giderek artan dijital kumarın, bireysel bir tercih ya da alışkanlık olmanın ötesine geçerek aile ilişkileri, toplumsal refah ve kurumsal yönetişim açısından çok boyutlu bir politika meselesine dönüştüğü ifade edildi.