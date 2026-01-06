Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Dijital kumarın toplumdaki etkileri raporlandı

Dijital kumarın toplumdaki etkileri raporlandı

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:006/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, “Türkiye’de Dijital Kumar: Görünüm, Dinamikler ve Mücadele Stratejileri” başlıklı araştırma raporu kamuoyuna tanıtıldı.
İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, “Türkiye’de Dijital Kumar: Görünüm, Dinamikler ve Mücadele Stratejileri” başlıklı araştırma raporu kamuoyuna tanıtıldı.

Enstitü Sosyal tarafından hazırlanan “Türkiye’de Dijital Kumar: Görünüm, Dinamikler ve Mücadele Stratejileri” başlıklı araştırma raporu, İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen tanıtım programıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Enstitü Sosyal araştırmacıları tarafından bir yıl boyunca yürütülen çalışmanın araştırma süreci, temel bulguları ve politika önerilerinin paylaşıldığı programda, dijital kumar bağımlılığının bireyler ve toplum üzerindeki çok boyutlu etkileri Türkiye’ye özgü dinamikler çerçevesinde ele alındı. Programa İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Serap Özmen Çetin, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Uzm. Dr. Mehtap Bingül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ömer Turan katıldı.

KUMAR ÇOK BOYUTLU BİR POLİTİKA MESELESİNE DÖNÜŞTÜ

Dijital dönüşümün günlük yaşam pratiklerini köklü biçimde değiştirdiğine dikkat çekilen programda, dijital kumar gibi hızla büyüyen yeni risk alanlarının da bu dönüşümle birlikte yaygınlaştığı vurgulandı. Toplumsal etkisi giderek artan dijital kumarın, bireysel bir tercih ya da alışkanlık olmanın ötesine geçerek aile ilişkileri, toplumsal refah ve kurumsal yönetişim açısından çok boyutlu bir politika meselesine dönüştüğü ifade edildi.



#kumar
#toplum
#hayat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Temettü takvimi Ocak 2026: Bu ay temettü verecek hisseler ve ödeme tarihleri belli oldu