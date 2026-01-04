Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eskişehir
Spiralli baskınla çökertildi: Kumar makinesiyle çatıdan kaçtılar

Spiralli baskınla çökertildi: Kumar makinesiyle çatıdan kaçtılar

23:324/01/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Polis, demir kapıyı kesip çatıdan kaçan şüphelileri yakaladı.
Polis, demir kapıyı kesip çatıdan kaçan şüphelileri yakaladı.

Eskişehir’de yasa dışı kumar oynatılan mekâna baskın düzenleyen polis ekipleri, güçlendirilmiş demir kapıyı spiralle keserek içeri girdi. Kumar makinesiyle çatıdan kaçmaya çalışan şüpheliler yakalanırken, kumar oynayan 43 kişiye yaklaşık 499 bin TL ceza kesildi.

Eskişehir’de yasa dışı kumar oynatılan mekandaki demir kapıyı ikiye bölerek içeri giren polis ekipleri, kumar makinesiyle çatıdan kaçmaya çalışan şüphelileri film sahnelerini aratmayan operasyonla yakalandı. Kumar oynayan 43 kişiye toplam 498 bin 972 TL cezai işlem uygulandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir binada yasa dışı kumar oynandığına dair ihbar aldı. Ekipler, adresteki binada arama yaptı. Binaya girmeye çalışan ekipler, güçlendirilmiş demir kapıyla karşılaştı. Polis uzun uğraşlar sonucunda spiralle kapıyı ortasından keserek binaya girdi. Bina girişine kamera sistemi koyan şüphelilerin, çevreyi kameradan izledikleri ekiplerce tespit edildi. Binada arama yapan ekipler, valizle beraber çatı kısmından yan bina çatısına kaçmaya çalışan 2 kişi kıskıvrak yakaladı. Kaçmaya çalışan şahsın valizde yapılan kontrolde kumar oynatmada kullanılan tombala makinesi olduğu anlaşıldı.

Toplam 43 kişiye 498 bin 972 TL ceza

Binada kumar oynamak için bulunduğu anlaşılan 43 kişiye toplam 498 bin 972 TL cezai işlem polisler tarafından uygulanırken, 3 şüpheliye adli işlem yapıldı.



#Eskişehir
#Kumar
#Baskın
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyarbakır'da okullar tatil mi? 5 Ocak Pazartesi ders var mı? Valilik açıklaması