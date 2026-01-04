Spiralli baskınla çökertildi: Kumar makinesiyle çatıdan kaçtılar

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir binada yasa dışı kumar oynandığına dair ihbar aldı. Ekipler, adresteki binada arama yaptı. Binaya girmeye çalışan ekipler, güçlendirilmiş demir kapıyla karşılaştı. Polis uzun uğraşlar sonucunda spiralle kapıyı ortasından keserek binaya girdi. Bina girişine kamera sistemi koyan şüphelilerin, çevreyi kameradan izledikleri ekiplerce tespit edildi. Binada arama yapan ekipler, valizle beraber çatı kısmından yan bina çatısına kaçmaya çalışan 2 kişi kıskıvrak yakaladı. Kaçmaya çalışan şahsın valizde yapılan kontrolde kumar oynatmada kullanılan tombala makinesi olduğu anlaşıldı.