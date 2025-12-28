Yeni Şafak
Hastane otoparkında iki otomobil yandı

22:4928/12/2025, Pazar
DHA
Eskişehir Şehir Hastanesi otoparkında alev alan iki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Eskişehir Şehir Hastanesi D blok otoparkında meydana geldi. Otoparkta park halinde olan araçların birinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

 Hızla büyüyen alevler, park halindeki diğer araca da sıçradı. Görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

 İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 34 DB 310 ile 26 AJY 261 plakalı otomobiller kullanılamaz hale geldi. 

Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

