Gaziantep Deprem Konutları Kura Çekimi Sonuçları İsim Listesi

Gaziantep Deprem Konutları Kura Çekimi Sonuçları İsim Listesi

09:1828/12/2025, Pazar
Gaziantep deprem konutları kura çekilişi, TOKİ ve AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen Gaziantep deprem konut kurası, Gaziantep Deprem Konutları Kura Çekimi sonuçları anahtar teslim töreninin ardından açıklandı. İsim listesi ve hak sahipliği durumu e-Devlet AFAD sorgulama ekranından görüntülenebilir. İşte Gaziantep deprem konutları kurası çekimi sonuçları isim listesi.

Gaziantep’te inşa edilen deprem konutları için beklenen kura çekimi süreci yakından takip ediliyor. Gaziantep deprem konutları kura çekimi, hak sahibi vatandaşların konutlarına kavuşacağı en kritik aşamalardan biri olurken, kura çekimi sonuçları da resmi kanallar üzerinden ilan ediliyor. Gaziantep deprem konut kurası sonrasında hak sahipleri, kendilerine tahsis edilen konut bilgilerini AFAD hak sahipleri kura çekimi sonucu sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla görüntüleyebiliyor. Gaziantep deprem konutları AFAD hak sahipleri kura çekimi sonucu isim listesi sorgulama ekranı.

Gaziantep Deprem Konutları Kura Çekimi Sonuçları İsim Listesi İçin Tıklayın

