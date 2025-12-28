Gaziantep’te inşa edilen deprem konutları için beklenen kura çekimi süreci yakından takip ediliyor. Gaziantep deprem konutları kura çekimi, hak sahibi vatandaşların konutlarına kavuşacağı en kritik aşamalardan biri olurken, kura çekimi sonuçları da resmi kanallar üzerinden ilan ediliyor. Gaziantep deprem konut kurası sonrasında hak sahipleri, kendilerine tahsis edilen konut bilgilerini AFAD hak sahipleri kura çekimi sonucu sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla görüntüleyebiliyor. Gaziantep deprem konutları AFAD hak sahipleri kura çekimi sonucu isim listesi sorgulama ekranı.