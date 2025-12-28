TOKİ 500 bin konut başvurusu kura çekimi 2026 tarihi, işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla hayata geçirilen, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi" başvuruları 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapıldı. Proje kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilerek dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma imkânı sağlanacak. TOKİ sosyal konut projesi kura çekimi tarihleri ve kura sonuçları Kasım ayının bitiyor olması nedeniyle vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki TOKİ başvuru sonuçları ne zaman belli olur? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuru sonuç tarihi açıklandı mı? İşte detaylar.