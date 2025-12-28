Futbolseverler bugün birbirinden çekişmeli karşılaşmaları izleyecek. Trendyol 1. Lig heyecanı yaşanacak. Amedspor evinde Iğdırspor’u konuk edecek. Avrupa’da kıyasıya mücadeleler bugün de sürecek. İngiltere Premier Lig’inde Sunderland - Leeds United, İtalya Serie A’da Atalanta - Inter ile Bologna - Sassuolo arasında kıyasıya mücadele yaşanacak. Ekvator Ginesi - Sudan ise CAF Afrika Uluslar Kupası maçında mücadele edecek. İşte 28 Aralık Pazar maç programı.
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 28 Aralık Pazar maç programı
13:00 Kepez Bld. - Batman Petrol TFF 2. Lig Sıfır TV
13:00 Erbaaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube
13:00 İskenderunspor - Ankaragücü TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube
13:30 Keçiörengücü - Ümraniyespor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6
13:30 Serik Bld. - Boluspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
14:30 Milan - Verona İtalya Serie A S Sport Plus
15:00 Muğlaspor - Kastamonuspor TFF 2. Lig Yaay
15:00 Bucaspor - Karacabey Bld. TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube
15:00 24 Erzincanspor - Elazığspor TFF 2. Lig Sıfır TV
15:00 İnegölspor - Altınordu TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube
15:00 Beykoz Anadolu - Karaman FK TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube
15:30 Gabon - Mozambik CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen
16:00 Erzurumspor - Çorum FK Trendyol 1. Lig TRT Spo
17:00 Cremonese - Napoli İtalya Serie A S Sport Plus
17:00 Sunderland - Leeds United İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
18:00 Ekvator Ginesi - Sudan CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen
19:00 Amedspor - Iğdırspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
19:30 Crystal Palace - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
20:00 Bologna - Sassuolo İtalya Serie A S Sport Plus
20:30 Cezayir - Burkina Faso CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen
21:00 Braga - Benfica Portekiz Liga NOS S Sport Plus
22:45 Atalanta - Inter İtalya Serie A S Sport Plus