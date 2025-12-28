Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 28 Aralık Pazar maç programı

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 28 Aralık Pazar maç programı

28/12/2025, Pazar
Futbolseverler bugün birbirinden çekişmeli karşılaşmaları izleyecek. Trendyol 1. Lig heyecanı yaşanacak. Amedspor evinde Iğdırspor’u konuk edecek. Avrupa’da kıyasıya mücadeleler bugün de sürecek. İngiltere Premier Lig’inde Sunderland - Leeds United, İtalya Serie A’da Atalanta - Inter ile Bologna - Sassuolo arasında kıyasıya mücadele yaşanacak. Ekvator Ginesi - Sudan ise CAF Afrika Uluslar Kupası maçında mücadele edecek. İşte 28 Aralık Pazar maç programı.

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Trendyol 1. Lig başta olmak üzere, CAF Afrika Uluslar Kupası, İtalya Serie A ve İngiltere Premier Lig’inde futbol heyecanı yaşanacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 28 Aralık Pazar bugün oynanacak maçlar.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 28 Aralık Pazar maç programı

13:00 Kepez Bld. - Batman Petrol TFF 2. Lig Sıfır TV

13:00 Erbaaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

13:00 İskenderunspor - Ankaragücü TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

13:30 Keçiörengücü - Ümraniyespor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

13:30 Serik Bld. - Boluspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

14:30 Milan - Verona İtalya Serie A S Sport Plus

15:00 Muğlaspor - Kastamonuspor TFF 2. Lig Yaay

15:00 Bucaspor - Karacabey Bld. TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

15:00 24 Erzincanspor - Elazığspor TFF 2. Lig Sıfır TV

15:00 İnegölspor - Altınordu TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

15:00 Beykoz Anadolu - Karaman FK TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

15:30 Gabon - Mozambik CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen

16:00 Erzurumspor - Çorum FK Trendyol 1. Lig TRT Spo

17:00 Cremonese - Napoli İtalya Serie A S Sport Plus

17:00 Sunderland - Leeds United İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

18:00 Ekvator Ginesi - Sudan CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen

19:00 Amedspor - Iğdırspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:30 Crystal Palace - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

20:00 Bologna - Sassuolo İtalya Serie A S Sport Plus

20:30 Cezayir - Burkina Faso CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen

21:00 Braga - Benfica Portekiz Liga NOS S Sport Plus

22:45 Atalanta - Inter İtalya Serie A S Sport Plus

