Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Trendyol 1. Lig başta olmak üzere, CAF Afrika Uluslar Kupası, İtalya Serie A ve İngiltere Premier Lig’inde futbol heyecanı yaşanacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 28 Aralık Pazar bugün oynanacak maçlar.