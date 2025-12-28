Araç Muayenesinde İstenen Belgeler Nelerdir?

Araç muayenesine giden sürücülerin T.C. kimlik kartı veya ehliyet, araç ruhsatı ve sigorta poliçesi gibi belgeleri ibraz etmesi gerekir. Periyodik araç muayeneleri, aracın sınıfına göre her yıl veya birkaç yılda bir yapılır. Bu muayenelerle ilgili yetkili kurum olan TÜVTÜRK ise araçla ve araç sahibiyle ilgili temel belgeleri talep eder.

İlgili belgeler, muayene istasyonuna matbu olarak götürülmelidir. Araç sahibinin farklı olması veya şirkete ait bir aracın muayeneye götürülmesi gibi durumlarda ise ek belgeler talep edilebilir. Belgeleri hazırlayıp muayeneye gitmeden önce ise araç muayene randevusu alınmalıdır.

Araç Muayenesi Randevusu Nasıl Alınır?

Araç muayenesi randevusu, yetkili kurum TÜVTÜRK’ün resmi web sitesi üzerinden alınır. Randevu almak için izlemeniz gereken adımlar şöyledir:

TÜVTÜRK Araç Muayene Randevusu sayfasına gidin.

Plakanızı ve ruhsat seri numaranızı yazın.

Şehir seçimi yapın ve formda yer alan güvenlik kodunu yazarak “Devam” butonuna tıklayın.

Açılan ekranda yer alan “Genel Muayene ve Muayene Tekrarı” butonuna tıklayarak devam edin.

Randevuya gitmek istediğiniz günü ve saati seçin.

Randevu detaylarını inceleyin ve bir hata yoksa randevuyu onaylayın.

Araç muayenesi randevusu almak için e-devlet üzerindeki “TÜVTÜRK Muayene Randevu Kayıt” hizmetini kullanabilir veya 0850 222 88 88 numaralı TÜVTÜRK Çağrı Merkezi’ni arayabilirsiniz.

Randevu gününden önce araç muayenesinde istenen belgeleri hazırlamanız gerekiyor. Araç muayenesi için gerekli belgeler ise şöyle sıralanıyor:

T.C. kimlik kartı (nüfus cüzdanı), ehliyet veya pasaport

Araç ruhsatı (Trafik Tescil Belgesi)

Zorunlu Trafik Sigortası poliçesi

Egzoz gazı ölçüm muayenesi kartı

LPG’li araçlar için sızdırmazlık raporu

LPG montajı yeni yapılmış araçlar için yakıt sistemi montaj belgesi

Aynı takvim ayı içerisinde başkalarına ait iki farklı aracı muayeneye getirmiş kişilerin muayeneye getireceği üçüncü ve sonraki araçlar için araç sahibinden alınmış vekaletname

Şirket araçları için şirket yetkilileri tarafından imzalanmış yetki belgesi veya noter onaylı vekaletname.