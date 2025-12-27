EYT'den yararlanamayana erken emeklilik müjdesi geldi! SGK 1999 2002 2006 arası sigorta girişi olana emeklilik skalası oluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın gündeminde uzun süredir yer alan Bağ-Kur’luların prim gün sayısının düşürülmesiyle ilgili çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Yeni düzenlemeyle birlikte, Bağ-Kur’lu esnafların emeklilik prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenmesi hedefleniyor. Peki düzenleme kimleri kapsayacak, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte son bilgiler…
Bağ-Kur’lu milyonlarca kişinin beklediği düzenleme için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK ile Bağ-Kur arasındaki prim günü farkını ortadan kaldırmak üzere son aşamaya geldi. Peki, 9 bin gün yerine 7 bin 200 gün ile emeklilik mümkün olacak mı? İşte yeni düzenlemede dikkat çeken detaylar…
BAĞ-KUR’LULARA ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI: PRİM GÜN SAYISI 7.200’E DÜŞÜYOR MU?
Bağ-Kur’luların prim gün sayısının düşürülmesine yönelik çalışmalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı düzenleme, küçük esnaf başta olmak üzere belirli Bağ-Kur’lulara erken emeklilik imkânı sunacak. Yeni düzenleme ile prim gün şartının SSK’lılarla eşitlenmesi hedefleniyor.
BAĞ-KUR VE SSK ARASINDAKİ FARK KAPANIYOR
Mevcut sistemde Bağ-Kur’lu erkekler 9 bin prim günü ve 60 yaş, kadınlar ise 7 bin 200 gün ve 58 yaş şartıyla emekli olabiliyor. SSK’lılar ise cinsiyete göre aynı yaşta ancak daha az prim günüyle emeklilik hakkı elde ediyor. Bu farkın ortadan kaldırılması için Bağ-Kur’luların da 7 bin 200 gün ile emekli olmasının önü açılmak isteniyor.
DÜZENLEME TÜM BAĞ-KUR’LULARI KAPSAMAYACAK
Yeni düzenleme, tüm Bağ-Kur’luları değil; özellikle berber, bakkal, çiftçi gibi küçük esnafı kapsayacak. Yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendiren bu adımda, 10 ila 15 çalışanı bulunan esnafa erken emeklilik hakkı tanınması öngörülüyor. Ancak isteğe bağlı sigortalılar kapsam dışında kalacak.
YAŞ ŞARTI AYNI KALACAK
Yapılacak düzenlemede yalnızca prim günü indirimi planlanıyor. Emeklilik yaşı koşulu, yani erkeklerde 60, kadınlarda 58 yaş şartı sabit kalacak. Böylece 1.800 gün, yani 5 yıllık prim avantajı elde eden Bağ-Kur’lular daha erken emekli olabilecek.
1999 SONRASI SİGORTALILAR KAPSAMDA
Düzenlemenin, büyük ihtimalle 1999 sonrası sigortalı olanları kapsayacağı belirtiliyor. Zira 1999 öncesi sigortalılar, EYT düzenlemesi ile zaten emeklilik hakkı elde etti.
TESK’TEN DESTEK, BAKANLIKTAN HIZLI ADIM
TESK Başkanı Bendevi Palandöken uzun süredir gündemde olan bu düzenlemenin bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini vurgularken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesine yönelik çalışmaların hızlandırıldığını duyurdu.
YÜRÜRLÜK TARİHİ NE ZAMAN?
Kulislere yansıyan bilgilere göre düzenlemenin 2025 yılı sonuna kadar yasalaşması, 2026 başında ise yürürlüğe girmesi bekleniyor.