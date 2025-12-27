EYT'den yararlanamayana erken emeklilik müjdesi geldi! SGK 1999 2002 2006 arası sigorta girişi olana emeklilik skalası oluştu

BAĞ-KUR VE SSK ARASINDAKİ FARK KAPANIYOR

Mevcut sistemde Bağ-Kur’lu erkekler 9 bin prim günü ve 60 yaş, kadınlar ise 7 bin 200 gün ve 58 yaş şartıyla emekli olabiliyor. SSK’lılar ise cinsiyete göre aynı yaşta ancak daha az prim günüyle emeklilik hakkı elde ediyor. Bu farkın ortadan kaldırılması için Bağ-Kur’luların da 7 bin 200 gün ile emekli olmasının önü açılmak isteniyor.