Emekliye yüzde 13, memura yüzde 20 maaş tablosu hesaplandı! 4A-4B-4C'linin yeni aylık hesabı değişti...

REFAH PAYI VE EŞİTLEME İHTİMALİ GÜNDEMDE

Asgari ücret artışının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, emekli ve memurlar için de benzer bir refah payı uygulamasının gündeme gelip gelmeyeceği sorusunu beraberinde getirdi. Ancak bu konuda şu aşamada netleşmiş bir karar bulunmuyor.

Olası bir refah payı ya da eşitleme adımının hayata geçirilebilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bu başlık, bütçe dengeleri ve siyasi takvimle birlikte değerlendirilecek konular arasında yer alıyor.