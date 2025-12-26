Emekliye yüzde 13, memura yüzde 20 maaş tablosu hesaplandı! 4A-4B-4C'linin yeni aylık hesabı değişti...

2026 yılına sayılı günler kala milyonlarca memur ve emeklinin gözü ocak ayında yapılacak maaş zammına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve yeni yılda geçerli olacak zam oranları kesinlik kazanacak. Enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve olası refah payı beklentileri maaş hesaplamalarını yeniden gündeme taşıdı.
Enflasyon verileri, toplu sözleşme hükümleri ve Merkez Bankası beklentileri doğrultusunda 2026 Ocak memur ve emekli maaş zamları için kritik viraja girildi. Beş aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte zam oranlarına ilişkin tahminler güçlenirken, aralık ayı verisiyle birlikte nihai tablo ortaya çıkacak. Kamu çalışanları ve emekliler, maaş artışlarının alım gücüne ne ölçüde yansıyacağını merak ediyor.
ZAM BEKLENTİLERİ HANGİ SEVİYEDE ŞEKİLLENİYOR?
Emekli ve memurların aylardır yakından takip ettiği maaş artışlarına ilişkin hesaplamalar yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden yapılıyor. Mevcut ekonomik görünümde yıl sonu enflasyonunun yüzde 29–31 bandında gerçekleşmesi bekleniyor.
Bu senaryoya göre yapılan hesaplamalarda;
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkının yaklaşık yüzde 13 seviyesinde oluşması öngörülüyor.
Memur ve memur emeklileri için ise artış oranının yüzde 19–20 bandında şekillenmesi bekleniyor.
Ortaya çıkan tablo, iki kesim arasında 6 ila 6,5 puanlık bir fark oluşacağına işaret ediyor. Bu farkın kapatılıp kapatılmayacağı kamuoyunda tartışılırken, mevcut hesaplamalarda refah payı yer almıyor.
REFAH PAYI VE EŞİTLEME İHTİMALİ GÜNDEMDE
Asgari ücret artışının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, emekli ve memurlar için de benzer bir refah payı uygulamasının gündeme gelip gelmeyeceği sorusunu beraberinde getirdi. Ancak bu konuda şu aşamada netleşmiş bir karar bulunmuyor.
Olası bir refah payı ya da eşitleme adımının hayata geçirilebilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bu başlık, bütçe dengeleri ve siyasi takvimle birlikte değerlendirilecek konular arasında yer alıyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN MECLİS SÜRECİ
Hâlihazırda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşının, ocak ayında yapılacak zamla birlikte artırılması gündemde. Ancak bu artış otomatik olarak uygulanmıyor.
Bu nedenle sürecin şu takvimle ilerlemesi bekleniyor:
Ocak ayının ilk günlerinde enflasyon verilerinin netleşmesi
15 Ocak’a kadar en düşük emekli maaşına ilişkin yasal düzenlemenin Meclis’ten geçmesi
Yasal düzenleme yapılmadığı takdirde en düşük emekli maaşında artış uygulanamıyor.
GÜNDEM EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI
Asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte gözler tamamen emekli ve memur maaşlarına çevrildi. Önümüzdeki süreçte kamuoyunun ana gündem maddesini maaş zamları oluşturacak.
Yeni asgari ücretle birlikte borçlanma tutarları, prim ödemeleri ve bazı sosyal güvenlik kalemleri de değişecek. Bu nedenle imkânı olanların aralık ayı sona ermeden borçlanma başvurusu yapmasının daha avantajlı olacağı ifade ediliyor.