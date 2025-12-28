Yeni Şafak
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Türkiye güzeli ve Rapçi Ege gözaltına alındı

10:3828/12/2025, Pazar
Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında, Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu ve 'Ege' mahlaslı rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı.

#Ünlülere uyuşturucu operasyonu
#rapçi ege
#Buse İskenderoğlu
