Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Türkiye güzeli ve Rapçi Ege gözaltına alındı

Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında, Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu ve 'Ege' mahlaslı rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı.
Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında, Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu ve 'Ege' mahlaslı rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı.
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Ünlülere uyuşturucu operasyonu
#rapçi ege
#Buse İskenderoğlu