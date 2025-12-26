Sağlık Bakanlığı DHY 126. dönem tercih başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları, münhal kadrolar ve kura tarihi

Eş mazereti ve atama süreci

İlan edilen takvimde eş mazereti başvurusu yapmayanların, göreve başladıktan sonra bu gerekçeyle yer değişikliği talep etmesi sınırlı olacak. Mevzuata göre, sağlık ve can güvenliği dışındaki mazeretlerde en az bir yıl fiili görev şartı aranacak. Tercih yapmayan veya yerleşemeyen adaylar ise boş kalan kadrolara genel kura ile atanacak.