Sağlık Bakanlığı DHY 126. dönem tercih başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları, münhal kadrolar ve kura tarihi

18:2926/12/2025, Cuma
G: 26/12/2025, Cuma
Sağlık Bakanlığı, 126. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası için tercih sürecini başlattı. Münhal kadrolar ilan edilirken, başvurular EKİP sistemi üzerinden 29 Aralık 2025 saat 18.00’e kadar yapılabilecek. Adayların tercih, mazeret ve başvuru şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor. İşte bakanlık tarafından yayımlanan ilan metni ve başvuru detayları...

Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kapsamında gerçekleştirilecek 126. dönem kura süreci için Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından resmi takvim açıklandı. Türkiye genelinde tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlarını kapsayan uygulamada, münhal kadrolar erişime açıldı ve tercihler yalnızca dijital ortamdan alınacak.


Tercih başvuruları nasıl yapılacak?

Adaylar, başvurularını https://ekip.saglik.gov.tr adresinden ulaşılabilen Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden gerçekleştirecek. Sistem üzerinden en fazla 10 tercih yapılabilecek. Tercihlerin geçerli sayılması için başvuru formunun elektronik ortamda doldurulması ve kesinleştirilmesi şart. Kesinleştirme yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Başvuru ekranı için tıklayınız

Başvuru şartları ve belgeler

Başvuru sürecinde adaylardan adli sicil durumunu gösteren belge talep ediliyor. Bu belge, e-Devlet üzerinden temin edilerek EKİP sistemine yüklenecek. Fiziki evrak gönderimi istenmezken, atamaya esas diğer belgeler göreve başlama aşamasında ilgili birime teslim edilecek. Bilgilerin doğru beyan edilmesinden adaylar sorumlu olacak.

Eş mazereti ve atama süreci

İlan edilen takvimde eş mazereti başvurusu yapmayanların, göreve başladıktan sonra bu gerekçeyle yer değişikliği talep etmesi sınırlı olacak. Mevzuata göre, sağlık ve can güvenliği dışındaki mazeretlerde en az bir yıl fiili görev şartı aranacak. Tercih yapmayan veya yerleşemeyen adaylar ise boş kalan kadrolara genel kura ile atanacak.

İLAN METNİ VE MÜNHAL KADROLAR İÇİN TIKLAYINIZ

