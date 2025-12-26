Yeni Şafak
AFAD sözleşmeli personel alımı 2026: Kadro dağılımı ve başvuru takvimi belli oldu

19:1726/12/2025, Cuma
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 473 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre başvurular ocak ayında Kariyer Kapısı üzerinden alınacak. Alımlar, KPSS puanı esas alınarak sözlü sınavla gerçekleştirilecek. Kadro ve branş dağılımı ile sınav takvimi de ilanla birlikte netleşti.

AFAD, Türkiye genelinde afet ve acil durum hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla geniş kapsamlı bir personel alım sürecini başlatıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, kurumun merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 473 sözleşmeli personel alınacak. Başvurular elektronik ortamda yapılacak ve adaylar yalnızca sözlü sınava tabi tutulacak.

Başvuru süreci ve tarihleri

Başvurular 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 17.00’de sona erecek. Adayların başvurularını yalnızca Kariyer Kapısı sistemi üzerinden tamamlaması gerekiyor. Bu platform dışında yapılan müracaatlar geçerli sayılmayacak.

Genel başvuru şartları

İlanda, adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve belirlenen suçlardan hüküm giymemiş olması şartları yer alıyor. Erkek adaylar için askerlikle ilişik bulunmaması istenirken, 1 Ocak 2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olma koşulu da aranıyor. Ayrıca adayların sağlık yönünden görevi yapmaya elverişli olması ve aynı anda yalnızca tek pozisyon ile tek il için başvurması gerekiyor.

Sınav tarihi ve değerlendirme yöntemi

Giriş sınavı sözlü olarak 16 Şubat-6 Mart 2026 tarihleri arasında AFAD Başkanlığı hizmet binasında yapılacak. Değerlendirme, adayların mesleki bilgi düzeyi, ifade yeteneği, muhakeme gücü ve genel kültürü gibi başlıklar üzerinden 100 puan üzerinden gerçekleştirilecek. Başarılı sayılmak için en az 70 puan alma şartı bulunuyor.

Kadro ve branş dağılımı

Alımlar avukat, mühendislik branşları, veteriner hekim, sosyal çalışmacı, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli ve teknisyen gibi toplam 20 farklı pozisyonu kapsıyor. En yüksek kontenjan koruma ve güvenlik görevlisi ile temizlik görevlisi kadrolarında ayrıldı. Kadrolar, Ankara başta olmak üzere çok sayıda ilde görevlendirme yapılacak şekilde planlandı.

AFAD PERSONEL ALIMI İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

