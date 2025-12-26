Genel başvuru şartları

İlanda, adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve belirlenen suçlardan hüküm giymemiş olması şartları yer alıyor. Erkek adaylar için askerlikle ilişik bulunmaması istenirken, 1 Ocak 2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olma koşulu da aranıyor. Ayrıca adayların sağlık yönünden görevi yapmaya elverişli olması ve aynı anda yalnızca tek pozisyon ile tek il için başvurması gerekiyor.