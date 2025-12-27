OCAK 2026 KİRA ZAMMI HESAPLAMA ORANI SON DURUM! Konut, iş yeri kira zam oranı ne zaman açıklanacak?

Ocak 2026 kira artış oranı için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanacak Aralık enflasyonu sonrası konut ve iş yeri kiralarında uygulanacak yeni zam oranı netleşecek. Kiracı ve ev sahipleri “Ocak 2026 kira zammı yüzde kaç olacak?” sorusuna yanıt arıyor.

1 /4 Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca kiracı ve ev sahibinin gözü Ocak 2026 kira artış oranına çevrildi. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenecek kira zam oranı, 2026’nın ilk ayında yapılacak artışları doğrudan etkileyecek.

2 /4 OCAK 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Aralık ayı için kira artış oranı % 35,91 olarak belirlenmişti. Aralık ayı enflasyon verisi 5 Ocak Pazartesi saat 10.00'da açıklanacak.

3 /4 OCAK AYI KİRA ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLUR? Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anket sonuçlarına göre enflasyonun aralık ayında 1,08 olarak çıkabileceği tahmin edildi. Bu veriler ışığında Ocak ayı kira artış oranının % 33-35 aralığında olması bekleniyor.