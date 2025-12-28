Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Yozgat'ta okullar tatil edildi mi? Yozgat Valiliği açıklaması geldi

Yozgat'ta okullar tatil edildi mi? Yozgat Valiliği açıklaması geldi

20:5528/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yozgat'ta okullar tatil edildi mi? Yozgat Valiliği açıklaması geldi
Yozgat'ta okullar tatil edildi mi? Yozgat Valiliği açıklaması geldi

Yozgat'ta olumsuz hava koşulları etkisini gösteriyor. Soğuk ve yer yer kar yağışının etkili olduğu Yozgat'ta öğrenciler ve veliler tatil haberlerini yakından takip ediyor. Kar tatiline yönelik son dakika açıklaması ise Yozgat Valiliğinden geldi. Peki Yozgat'ta yarın okullar tatil mi? Hangi ilçelerde okullar tatil? İşte resmi açıklamalar.

Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava Yozgat'ta ta kendisini göstermeye başladı. Olumsuz hava şartlarının ardından Yozgat Valiliğinden de kar tatili açıklaması yapıldı. İşte Yozgat'ta okulların tatil edildiği ilçeler...


YOZGAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (29 ARALIK)

Yozgat'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, düşük hava sıcaklığı ve buzlanma nedeniyle yarın 4 ilçede eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Düşük hava sıcaklığı, aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan ve Çandır ilçelerimizde eğitime 29 Aralık Pazartesi günü bir gün ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



#Akdağmadeni
#Çandır
#Çayıralan
#kar tatili
#kar yağışı
#Sarıkaya
#Yozgat
#Yozgat'ta okullar tatil mi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hangisi TDK Güncel Türkçe Sözlük'e girmiş bir ifade değildir? 28 Aralık Milyoner sorusu