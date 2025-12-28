Yozgat'ta olumsuz hava koşulları etkisini gösteriyor. Soğuk ve yer yer kar yağışının etkili olduğu Yozgat'ta öğrenciler ve veliler tatil haberlerini yakından takip ediyor. Kar tatiline yönelik son dakika açıklaması ise Yozgat Valiliğinden geldi. Peki Yozgat'ta yarın okullar tatil mi? Hangi ilçelerde okullar tatil? İşte resmi açıklamalar.
Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava Yozgat'ta ta kendisini göstermeye başladı. Olumsuz hava şartlarının ardından Yozgat Valiliğinden de kar tatili açıklaması yapıldı. İşte Yozgat'ta okulların tatil edildiği ilçeler...
YOZGAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (29 ARALIK)
Yozgat'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, düşük hava sıcaklığı ve buzlanma nedeniyle yarın 4 ilçede eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Düşük hava sıcaklığı, aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan ve Çandır ilçelerimizde eğitime 29 Aralık Pazartesi günü bir gün ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.