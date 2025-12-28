Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava Yozgat'ta ta kendisini göstermeye başladı. Olumsuz hava şartlarının ardından Yozgat Valiliğinden de kar tatili açıklaması yapıldı. İşte Yozgat'ta okulların tatil edildiği ilçeler...