Yarın Hakkari, Mardin, Şırnak'ta okullar tatil mi? Kar tatili için valilik açıklaması geldi mi? İşte son durum

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI





Güneydoğu Kesimlerde Kuvvetli Kar Yağışlara Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerden itibaren bölgenin batısından başlayacak olan kar yağışlarının, zamanla etkisini artırarak Şanlıurfa, Diyarbakır'ın güney ve doğusu, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta kuvvette (5-15 cm), Mardin, Şırnak ve Hakkari illerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (15-25 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile yerde kar örtüsü olan yüksek ve eğimli alanlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



