Yarın Hakkari, Mardin, Şırnak'ta okullar tatil mi? Kar tatili için valilik açıklaması geldi mi? İşte son durum

Hakkari, Mardin, Şırnak illerinde yarın okullar tatil mi? Sorusu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Kar yağışının yarın zamanla etkisini arttırması beklenirken, hem veliler hem de öğrenciler kar tatili haberleri için valilik açıklamalarına odaklanmış durumda. Peki Mardin, Hakkari ve Şırnak'ta yarın 29 Aralık okullar tatil mi? Resmi açıklama geldi mi? İşte detaylar.
Yurt genlinde etkili olan kar yağışıyla birlikte bazı iller için kar tatili haberleri de gecikmedi. Meteoroloji'nin tahminleri ile yarın zamanla kar yağışı Hakkari, Mardin ve Şırnak illerinde de etkili olacağı tahmin ediliyor. Yer yer yoğun kar yağışı beklenirken, öğrencilerin gözü de kar tatili haberinde. Peki Mardin, Şırnak ve Hakkari'de yarın okullar tatil edildi mi? İşte Meteoroloji'den yapılan uyarılar ve tatil ile ilgili son gelişmeler.
HAKKARİ'DE YARIN (29 ARALIK PAZARTESİ) OKULLAR TATİL Mİ?
Kar yağışının etkisini arttırması beklenen Hakkari ili için henüz resmi tatil açıklaması yapılmadı. Valilikten tatil duyurusu yapıldığında sayfamızda paylaşacağız.
ŞIRNAK'TA YARIN (29 ARALIK) OKULLAR TATİL Mİ?
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı.
MARDİN'DE YARIN (29 ARALIK) OKULLAR TATİL Mİ?
Mardin'de okullar yarın tatil edilmesine yönelik resmi bir açıklama henüz yer almadı. Valilikten tatil duyurusu yapıldığında haberimizde paylaşacağız.
METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI
Güneydoğu Kesimlerde Kuvvetli Kar Yağışlara Dikkat!
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerden itibaren bölgenin batısından başlayacak olan kar yağışlarının, zamanla etkisini artırarak Şanlıurfa, Diyarbakır'ın güney ve doğusu, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta kuvvette (5-15 cm), Mardin, Şırnak ve Hakkari illerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (15-25 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile yerde kar örtüsü olan yüksek ve eğimli alanlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Hakkarili çocukların kardan adam sevinci
Hakkari’de etkili olan kar yağışının ardından kardan adam yapan çocuklar günün keyfini çıkardı.
Hakkari’de etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, il genelinde 305 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Kar yağışına en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Karşıyaka Mahallesi’nde yaşayan Yunus Ertuş, çocukların isteğini kırmayarak onlarla birlikte kardan adam yaptı. Mahallede büyük mutluluk yaşayan çocuklar, yaptıkları kardan adamın önünde hatıra fotoğrafı çektirerek karın keyfini çıkardı.
Soğuk havaya rağmen yüzleri gülen çocukların kardan adam sevinci, mahallede renkli görüntülere sahne oldu.