TİGEM 254 sürekli işçi alımı başlıyor: Başvuru tarihleri ve şartlar belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren TİGEM, 2025–2026 dönemi için yeni personel alımı sürecini başlattı. Resmî ilana göre, tarımsal üretim ve işletme faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere toplam 254 sürekli işçi istihdam edilecek. Başvurular 29 Aralık 2025’te başlayacak ve 5 Ocak 2026’ya kadar devam edecek.





Başvuru süreci ve takvimi

Başvurular yalnızca İŞKUR e-Şube sistemi üzerinden yapılacak. Şahsen, posta yoluyla ya da e-posta ile yapılan müracaatlar geçerli sayılmayacak. Adaylar, sistem üzerinden yalnızca bir ildeki tek işyeri ve tek meslek dalı için başvuru hakkına sahip olacak.





Kadro dağılımı ve istihdam edilecek alanlar

Alım yapılacak kadrolar ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık ve teknik destek alanlarını kapsıyor. Traktör şoförü, hayvan bakıcısı, seyis, iş makinesi operatörü, kamyon şoförü, kaynakçı, elektrik tesisatçısı, aşçı ve tarım makineleri bakım onarımcısı gibi birçok pozisyon için kontenjan açıldı. İstihdamlar Konya, Ankara, Bursa, Amasya, Eskişehir, Kırklareli, Sivas ve Iğdır başta olmak üzere farklı illerde gerçekleştirilecek.





Genel başvuru şartları neler?

Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş ve 46 yaşını aşmamış bulunması gerekiyor. Kamu haklarından mahrum olmamak, belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak şartlar arasında yer alıyor. Erkek adaylar için askerlikle ilişik bulunmaması, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı alınmaması ve ilan edilen öğrenim düzeyinden mezun olunması da aranan kriterler arasında.





Kura çekimi, mülakat ve uygulama sınavlarına ilişkin tüm duyurular TİGEM’in resmî internet sitesi üzerinden yapılacak. Belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilen adayların başvuruları sürecin her aşamasında iptal edilebilecek.



