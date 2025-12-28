Memur zammı 2026 yılına yaklaşılırken kamu çalışanlarının en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Özellikle memur zam oranının ne olacağı, memur zammı 2026 ocak döneminde maaşlara nasıl yansıyacağı ve enflasyon farkının etkisi merak ediliyor. Toplu sözleşme hükümleri ve açıklanacak enflasyon verileri doğrultusunda şekillenecek memur zamı 2026, unvan, derece ve hizmet yılına göre farklılık gösterecek. Bu nedenle pek çok memur, güncel verilerle memur zammı hesaplama araçlarını kullanarak yeni maaşını tahmin etmeye çalışıyor. Ek zam, refah payı ve enflasyon farkı ihtimalleri de 2026 memur zammı tartışmalarının merkezinde yer alıyor. Peki, 2026 ocak memur zammı ne kadar olacak?

1 /4 Memur zammı 2026, özellikle memur zam oranı ve 2026 Ocak memur zammı konusunda milyonlarca kamu çalışanının gündeminde. TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verileri ile memur zammı hesaplama süreci hız kazandı. 2025 Temmuz-Aralık dönemi enflasyon farkı büyük ölçüde netleşti. 2026 Ocak memur zammı, 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında yüzde 11 toplu sözleşme zammı + enflasyon farkından oluşuyor. Peki, 2026 ocak memur zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkına göre memur maaşları ne kadar artacak?

2 /4 MEMUR MAAŞI ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK? Bakan Şimşek tarafından yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 31 olarak açıklanmasıyla birlikte, aralık ayında aylık enflasyonun ne yönde seyredeceği belli oldu. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 gelmesi durumunda aralık ayı enflasyon verisinin yüzde 1 civarında açıklanması bekleniyor. Bu haliyle oluşan toplam enflasyonun yüzde 12,31 olması beklenirken, oluşacak enflasyon farkının ise yüzde 6,96 civarında olacağı tahmin ediliyor.

3 /4 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK? Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2026 yılının ilk zammını alacak. Kasım ayı enflasyonunun aylık bazda 0,87 olarak açıklamasıyla birlikte toplam enflasyon yüzde 11,21'i aştı. Memur zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 5,91 olarak oluştu.