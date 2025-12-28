Düzce, Zonguldak, Bartın yarın (29 Aralık) okullar tatil mi? Valiliklerden son dakika açıklama

Yurt genelinde etkisini arttıran soğuk ve kar yağışlı havanın ardından kar tatili haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Zonguldak ve Düzce Valiliği de okulların tatil edilmesine ilişkin resmi açıklamayı paylaştı. Peki Zonguldak, Düzce ve Bartın'da yarın (29 Aralık 2025) okullar tatil mi? Ders var mı? İşte valilikten yapılan açıklama ve tatil detayları...
Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Düzce, Bartın ve Zonguldak illerinde de kar yağışı etkisini arttırırken okulların tatil edilmesine yönelik valilik açıklamaları da geldi. Peki Bartın, Zonguldak ve Düzce'de yarın 29 Aralık okullar tatil edildi mi? İşte resmi açıklamalar.
DÜZCE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 29 ARALIK 2025 TATİL VAR MI?
Düzce’de devam eden kar yağışı ve meteorolojinin uyarıları dikkate alınarak okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca; kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacak.
Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Hafta sonu boyunca vilayetimiz genelinde etkili olan ve meteorolojik tahminlere göre yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 29 Aralık 2025 Pazartesi vilayetimiz genelinde resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ile Kur’an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca; kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile (sağlık, güvenlik gibi 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği ilgili birimler tarafından değerlendirilerek planlanacaktır) malûl, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederiz" denildi.
Vali Selçuk Aslan’dan öğrencilere tavsiye
Düzce Valisi Selçuk Aslan ise yaptığı açıklamada öğrencilere karın keyfini çıkarmaları önerisinde bulunarak, "Sevgili öğrenciler, beyaz bir örtü gibi şehrimizi saran kar, bugün sizlere küçük bir mola armağan ediyor. Bu tatil; dinlenmek, pencerenizden karı izleyip hayal kurmak için güzel bir fırsat. Karın sevincini yaşayın ama sağlığınızı ve güvenliğinizi de ihmal etmeyin. Kitaplarınız sizi bekler, okulunuz sizi özler; öğretmenleriniz de yeniden aynı heyecanla buluşacakları günü sabırsızlıkla beklerler. Hepinize huzurlu, mutlu ve sıcacık bir kar tatili diliyorum" ifadelerini kullandı.
ZONGUDAK'TA OKULLAR YARIN (29 ARALIK) TATİL Mİ? VALİLİK AÇIKLADI
Zonguldak'ta olumsuz hava şartları nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde (BEUN) ise yarın yapılacak final sınavlarının ertelendiğini duyuruldu.
Meteorolojik tahminlere göre, 3 gündür olumsuz hava koşullarının hakim olduğu kentte yarın sabah da kar, yağmur ve fırtınanın devam edeceği belirtildi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, güvenlik tedbirlerinin alındığını belirterek, yarın okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini tüm hizmet içi eğitim ve e-sınav faaliyetlerine 1 günlük ara verildiğini duyurdu. Kreş ve anaokuluna giden çocuğu olan kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.
ÜNİVERSİTEDE FİNAL SINAVLARI ERTELENDİ
Öte yandan BEUN Rektörlüğü de yaptığı yazılı açıklamayla 29 Aralık Pazartesi günü yapılacak final sınavlarının 3 Ocak Cumartesi gününe ertelendiğini duyurdu.
BARTIN'DA YARIN (29 ARALIK) OKULLAR TATİL Mİ?
Bartın'da kar yaışı etkili olmaya devam ediyor. Ancak henüz okulların tatil edilmesine yönelik resmi bir açıklama yapılmadı. Tatil kararı verilmesi durumunda haberimizde yer alacak.
Bartın’da 2 gündür devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yürütülen karla mücadele ve ekiplerin uyarılarına rağmen hazırlıksız yakalanan sürücüler ise yollarda zor anlar yaşıyor.
Bartın’da Cuma gecesi başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AFAD ve Bartın Valiliği’nin günlerdir üst üste yaptığı uyarıların ardından karayolları, il özel idaresi karla mücadele ekipleri ile kolluk kuvvetleri alarma geçti. Karla mücadele ekipleri 24 saat, sorumluluk alanlarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirirken, polis ve jandarma ekipleri ise kara yolları, ana yollar ile ara yollarda ve ırmak kenarlarında sık sık devriye atarak, yağış, buzlanma ve ırmak seviyesi hakkında haber merkezine anlık bilgi veriyor. Çocukları sevindiren kar yağışı sürücülere ise zor anlar yaşatıyor. Uyarılara ve karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışmasına rağmen kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçlar yol kenarında kalırken, çocuklar ise kar topu oynayarak yağışın keyfini sürdü. Bazı vatandaşlar ise kar yağan bölgelere giderek kar manzarasını cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Kar ve karla karışık yağış nedeniyle son iki günde 20’yi aşkın maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi.
Bartın’ın yüksek kesimlerindeki kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, Bartın-Karabük karayolunda tırların geçişine izin verilmediği, Bartın-Zonguldak ve Bartın-Kastamonu kara yollarında ise ulaşımın normal olarak sağlandığı belirtildi. Ayrıca il genelinde kapalı köy yolunun bulunmadığı belirtildi.
Bartın Valiliği ise yaptığı açıklamada, valilik koordinesinde devam eden karla mücadelenin 81 araç ve 142 personel ile şehirler arası karayolu ve köy yollarında çalışmaların sürdüğü duyuruldu.