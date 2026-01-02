Eskişehir’in 5 ilçesi için sarı kodlu fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan son değerlendirmelere göre n Batı ilçelerinde kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiği aktarıldı. Tahminlere göre rüzgârın yarın sabaha karşı başlayıp pazar günü gece saatlerine kadar Eskişehir’in Tepebaşı, Odunpazarı, İnönü, Han ve Seyitgazi ilçelerinde etkisini sündüreceği aktarıldı. Sarı kod ile duyurulan fırtınanın güney ve güneybatı yönlerden saatte 40 ila 70 kilometre arasında değişen hızla eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü, fırtınadan kaynaklı ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.