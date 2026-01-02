Yeni Şafak
Eskişehir'in 5 ilçesi için sarı kodlu fırtına uyarısı

Eskişehir’in 5 ilçesi için sarı kodlu fırtına uyarısı

18:232/01/2026, Cuma
IHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Bursa, Bilecik ve Kütahya geneli ile Eskişehir’de saatte 40 ila 70 kilometre arasında değişen hızla fırtınanın eseceği belirtildi.

Eskişehir’in 2’si merkez ilçe olmak üzere 5 ilçesi için saatte 40 ila 70 kilometre arasında değişen hızla esecek fırtına konusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü uyarıda bulundu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan son değerlendirmelere göre n Batı ilçelerinde kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiği aktarıldı. Tahminlere göre rüzgârın yarın sabaha karşı başlayıp pazar günü gece saatlerine kadar Eskişehir’in Tepebaşı, Odunpazarı, İnönü, Han ve Seyitgazi ilçelerinde etkisini sündüreceği aktarıldı. Sarı kod ile duyurulan fırtınanın güney ve güneybatı yönlerden saatte 40 ila 70 kilometre arasında değişen hızla eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü, fırtınadan kaynaklı ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.



#Fırtına
#Uyarı
#Sarı Kod
