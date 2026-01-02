Meteorolojiden fırtına uyarısı: Karadeniz, Marmara ve Ege'de bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, pazar gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in batısında ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, pazar gününün ilk saatlerinde etkisini yitireceği tahmin ediliyor.