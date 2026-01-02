Yeni Şafak
Meteorolojiden fırtına uyarısı: Karadeniz, Marmara ve Ege'de bekleniyor

14:572/01/2026, Cuma
AA
Karadeniz, Marmara ve Ege denizleri için fırtına uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürşüğünden yapılan açıklamada yarın yaşanacak fırtınaya karşı tedbir alınması gerektiği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, pazar gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in batısında ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, pazar gününün ilk saatlerinde etkisini yitireceği tahmin ediliyor.


Marmara'da rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.


Kuzey Ege'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, gece saatlerinden itibaren etkisini yitireceği tahmin ediliyor.


Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



