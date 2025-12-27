Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Meteorolojiden denizlerde kuvvetli fırtına uyarısı

Meteorolojiden denizlerde kuvvetli fırtına uyarısı

13:3227/12/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Kuzey Ege'de rüzgar, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde esecek. Fırtına, akşam saatlerinde etkisini yitirecek.
Kuzey Ege'de rüzgar, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde esecek. Fırtına, akşam saatlerinde etkisini yitirecek.

Karadeniz, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgar, yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden pazartesi gece saatlerine kadar batı ve kuzeybatıdan kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, salı günü akşam saatlerinde batıda, çarşamba gününün ilk saatlerinde de doğuda etkisini kaybetmesi bekleniyor.


Doğu Karadeniz'de rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra pazartesi gece saatlerine kadar batı ve kuzeybatıdan kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Fırtına, salı günü öğle saatlerinde doğuda, çarşamba günü sabahın ilk saatlerinde de batıda etkisini kaybedecek. Kuzey Ege'de rüzgar, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde esecek. Fırtına, akşam saatlerinde etkisini yitirecek.

Batı Akdeniz'de ise rüzgarın, yarın akşam saatlerinde batı, gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan fırtına, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.



#Batı Akdeniz
#Karadeniz
#Kuzey Ege
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT'den yararlanamayana erken emeklilik müjdesi geldi! SGK 1999 2002 2006 arası sigorta girişi olana emeklilik skalası oluştu