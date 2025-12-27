Yeni Şafak
Meteoroloji saat verdi ve listeyi yayımladı: 12 il için 'turuncu' 26 il için 'sarı' alarm! Lapa lapa kar geliyor

11:5927/12/2025, Cumartesi
İstanbul Valiliği, cuma ve cumartesi günleri kentin kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurmuştu. Yılın ilk karı İstanbul'a sabah saatlerinde düştü.
Kara kış kapıya dayandı, Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Türkiye genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesiyle birlikte kışın en sert günleri başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Aralık Cumartesi raporunda tam 38 il için kritik uyarılarda bulundu. İstanbul ve Ankara'dan ilk kar haberleri gelirken, özellikle 12 il için "turuncu", 26 il için ise "sarı" kodlu alarm verildi. Buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istenirken, gözler yoğun kar yağışının beklendiği o bölgelere çevrildi.

Meteoroloji'den 38 il için "Sarı" ve "Turuncu" alarm! Ankara beyaza büründü, İstanbul'da karla karışık yağmur etkili oldu. 27 Aralık raporuna göre yurt genelinde sıcaklıklar hızla düşüyor. Özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz'de yoğun kar yağışı beklenirken, yetkililer buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı. İşte il il hava durumu ve uyarılan bölgeler...



Hava sıcaklığının halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Güney Ege kıyıları ve Akdeniz'de kuvvetlice (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI


Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Batı Karadeniz'in yükseklerinde yoğun kar, Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzeyinde kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BUZLANMA VE DON UYARISI


Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



12 KENT İÇİN "TURUNCU", 26 İL İÇİN "SARI" KODLU KAR YAĞIŞI UYARISI


Turuncu kodlu uyarı verilen iller şöyle: Bolu, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Kastamonu, Muş, Van, Zonguldak, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce.


Sarı kodlu uyarı verilen ille şöyle: Ağrı, Artvin, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Bayburt, Batman, Ardahan ve Iğdır.



