Meteoroloji saat verdi ve listeyi yayımladı: 12 il için 'turuncu' 26 il için 'sarı' alarm! Lapa lapa kar geliyor

Meteoroloji'den 38 il için "Sarı" ve "Turuncu" alarm! Ankara beyaza büründü, İstanbul'da karla karışık yağmur etkili oldu. 27 Aralık raporuna göre yurt genelinde sıcaklıklar hızla düşüyor. Özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz'de yoğun kar yağışı beklenirken, yetkililer buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı. İşte il il hava durumu ve uyarılan bölgeler...









Hava sıcaklığının halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Güney Ege kıyıları ve Akdeniz'de kuvvetlice (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.









KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI





Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Batı Karadeniz'in yükseklerinde yoğun kar, Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzeyinde kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.









BUZLANMA VE DON UYARISI





Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.









12 KENT İÇİN "TURUNCU", 26 İL İÇİN "SARI" KODLU KAR YAĞIŞI UYARISI





Turuncu kodlu uyarı verilen iller şöyle: Bolu, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Kastamonu, Muş, Van, Zonguldak, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce.





Sarı kodlu uyarı verilen ille şöyle: Ağrı, Artvin, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Bayburt, Batman, Ardahan ve Iğdır.







